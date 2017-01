Pildid: Kim Jong-un soovib turismi elavdada seksika kalendriga

Tavaliselt on iga-aastases rahvuslikus kalendris kuvatud ajaloolised paigad ja linnavaated, kuid sel aastal võib kalendrist leida Põhja-Korea lennufirma Air Koryo töötajad, vahendab news.com.au.

Kalendripilt / YouTube kuvatõmmis

Kim Jong-un vaatas personaalselt üle kõikide stjuardesside vormimuutuse ning nõudis, et kõikidel naissoost pardameeskonna liikmetel peavad olema palju lühemad seelikud, kui praegu. Nüüdsest kõnnivad nad ringi liibuvates lühikestes sinistes kostüümides, mis vahetasid välja vanad punased vormid, mida lennufirma töötajad olid juba aastaid kandnud.

Kokku on naissoost töötajaid näha üheksa kuu piltidel ning nad on esitatud erinevates situatsioonides nii lennukis, maandumisrajal kui ka lennujaamahoones valamas klientidele baaris õlut.

Kalendripilt / YouTube kuvatõmmis

Põhja-Korea kaubandus on riigi sõjaliste katsetuste tõttu jäänud madalseisu, mistõttu proovitakse igati edendada turismi. Alles hiljuti palus Põhja-Korea ka tungivalt Hiinat, et nad ei kutsuks enam suurepärast juhti Kim Jong-uni paksuks. Hiina meedias on Põhja-Korea juhti nimetatud Jin San Pangiks ehk Kim Paksuke Kolmandaks.

Kalendri üks piltidest / Kuvatõmmis

Kalendripilt / Youtube / Kuvatõmmis