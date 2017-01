Kümme võimast ja püha koobast, mida tasuks külastada

National Geographic pani kokku nimekirja tähtsaimatest pühadest koobastest, mida rändurid oma elu jooksul kindlasti ka külastada võiksid.

Actun Tnichil Muknal, Belize

Tõlkes tähendab see Kivist Hauakambri Koobast. Teekonnad teispoolsusesse ei ole müütides kunagi kerged ning kui oled lõpuks sinna koopasse sisenenud, tunned nagu oleksid ka ise ühe suure katsumuse läbinud. Selleks, et sinna saada, pead matkama, vees sumpama ja vee all ujuma. Pärast kõike seda leiad end pea 1,6 kilomeetri sügavuselt maa alt, kus sind ootab «kristallist neitsi,» naise skelett, kes kaltsiumsoolade kristalliseerumise tulemusena lausa helendab. Lisaks on koopas ka maiade «tapmisaukudega» keraamikat, mida kasutati ohvritseremooniatel.

Elephanta koopad, Gharapuri saar, India

Viiendal sajandil mäeseinale uuristatud India jumaluste näod ja kehad kuulaksid justkui nüüdki iidsete India instrumentide üminat. Siva Nataraja tantsisklev looklevus ja Trimurti kolmenäolised ilmed on endiselt sama detailsed kui nad olid sajandite eest.

Longumeni koopad, Hiina

Draakonivärava templikoobaste kompleks on Buddhistlike nikerdiste varakamber. Seal on kokku 2345 koobast, 2800 pealiskirja ja 43 pagoodi, millest vanim ulatus Wei dünastia aegadesse 493. aastal.

Dambulla koobas, Sri Lanka

Kuningas Valagambahu lasi viie osalise Buddhistlike koobaste kompleksi ehitada juba sajand enne meie ajaarvamise algust. See on olnud palverändurite sihtpaigaks juba 22 sajandit. Kaunilt värvitud ja kullatud seinamaalid ja skulptuurid lisavad koobastele helki. Laemaalid on aga tehtud otse koopapinnale arvestades kõiki selle kumerusi ja lohkusid.

Coryciani koobas, Kreeka

See suursugune koobas Parnassuse mäel oli antiikajal palvetamispaik jumal Panile ja nümfidele. Arvatavasti kasutati sissekäigu juures asetsevat kivi altarina.

Minoani koopad, Kreeta

Kreetal on rohkem kui 3000 koobast ja paljusid neist seostatakse Kreeka mütoloogia jumalatega. Minoani tsivilisatsioon elas sealses piirkonnas 2600-1100. aastatel enne Kristust ning nemad käisid koobastes oma jumalannat kummardamas. Ühes, Dikteoni koopas, sünnitas Rhea väidetavalt Zeusi ning teises, Indaiani koopas, peitis ta Zeusi oma isa eest.

Püha Pauli koobas, Malta

60. aastal sattus Rooma Impeeriumi vang, Püha Paul, laevahuku tagajärjel Maltale ja väidetavalt leidis ta varju selles väikeses koopas. Kohalikud kohtlesid Pauli hästi ja oma seal viibimise ajal ravis ta mitmeid inimesi imekombel terveks ning elas ka ise üle mürkmao hammustuse, mistõttu hakkasid Malta elanikud uskuma, et tegu on jumalaga.

Püha Miikaeli pühamu, Itaalia

Kristliku legendi kohaselt valis selle pühamu välja peaingel Miikael, kes ilmutas end Sipontumi piiskopile ja lubas, et kohas, kus kivid avanevad, saavad inimkonna patud andeks antud. Sinna jättis Miikael ka altari, punase riide, ning vajutas oma jalajälje kivisse.

Font-de-Gaume'i koobas, Prantsusmaa

Lubjakivi seintesse on maalitud teiste hulgas ka piisonid, hobused ja mammutid. Need joonistused on tehtud vähemalt 15000 aastat tagasi, kud nende värv on endiselt säilinud. Ilmselt üritati nendega edasi anda küttimist või üles kirjutada kuukalendrit.

Sof Omar koopad, Etioopia

Legendide kohaselt näitas Allah 12 sajandil šeik Sof Omarile koopasuu kätte. Šeik ja tema järgijad kasutasid koopaid mošeena, milleks nad väga hästi ka sobisid, sest seal on ohtralt sambaid, kupleid ja võlve. Paika kasutavad ka tänapäeval paljud muslimid kogunemispaigana.