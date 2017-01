HIspaanlaste kombed, mida välismaalased ei mõista

Hispaanlane Alberto Letona on kokku pannud nimekirja käitumisviisidest, mis tema välismaalastest sõbrad on sageli sõnatuks jätnud. Selleks, et järgmisel korral Hispaaniasse reisides paremini kohaneda, võib ka ise sarnaste mallide järgi tegutsema asuda, vahendab The Local.

1. Me oleme väga valjud - igal pool on kõva müra, olgu see restoranides, bussides või rannas. Baarides on sageli kõval häälel mängimas ka televiisor, isegi kui keegi seda ei vaata. Selle tõttu hakkavad aga ka külastajad kõvemini rääkima ja müratase tõuseb veelgi.

2. Me läheme hilja magama - hiline magamamineku aeg on igapäevase rutiini osa. Hispaanias on kombeks süüa õhtusööki alles kella kümne ajal ja kui minna restorani, siis kindlasti mitte enne kella üheksat. See tähendab, et päevad venivad väga pikaks, järgmise päeva töö pärast ei muretse aga keegi.

3. Me kanname korrektseid spordirõivaid - kui me läheme trenni tegema, on meil kindlasti seljas ka korrektsed rõivaid. Nii võib tunduda nagu oleks iga nädalavahetus Hispaanias käimas mõni suur rattamaraton või muu tähtis võistlus.

4. Meile meeldib viibida masside keskel - me käime sageli väljas ja alati koos sõprade või perega. Seda juhtub väga harva, et mõni hispaanlane jalutab üksi. Meile meeldib olla rahvamasside keskel.

5. Meile meeldib pidutseda - igasuvised külade pidustused on üritused, millest mingi hinna eest loobuda ei saa. See on koht, kus sa tahad olla ja tahad, et sind nähtaks. Nendel üritustel naudivad noored oma esimest alkohoolset jooki ja nende vanemad kokkavad koos sõpradega hõrgutavaid rahvusroogasid.

6. Me oleme vastuolulised - mõttelaadilt on hispaanlased vabameelsed, kuid elustiililt konservatiivsed. Ükskõik, mida sa muul ajal teed, siis suurte rahvuspühade ajal osaled alati üritustel ning paraadidel.

7. Me kõnnime edasi-tagasi mööda rannaäärt - see tegevus on meeltmööda eriti neile, kel vanust juba üle 30. aasta. Vahel on rannad jalutavaid inimesi nii paksult täis, et raske on seda meeldivaks pidada, kuid me teeme seda siiski.

8. Me kõik tahame töötada avalikus sektoris - kõik otsivad endale tööd avalikus sektoris. Sellist positsiooni hinnatakse kõrgelt ning neid, kes seal töötavad imetletakse ja kadestatakse.

9. Me lahkume töölt kell 11 päeval - kõik kontoritöötajad lähevad kell 11 kohvipausile. Sel ajal ei räägita kunagi tööst vaid koduse elu rõõmudest ja muredest. Vahel on teemad nii huvitavad, et kohvipaus võib õige pikale venida.

10. Me ei seisa järjekorras - järjekorras vahele trügimine on meie rahvussport. Väga vähe inimesi jääb kannatlikult järjekorda seisma. Kui ootad bussi, tasuks silmanurgast alati jälgida vanemaid daame, sest nemad on trügimises eriti krapsakad ning neid ei huvita, et sina oled ehk kauem oodanud.