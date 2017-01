Kombed, millest peaksid reisides loobuma

Peruu - peruulased on väga uhked oma rahvusköögi üle, mistõttu ei tohiks kindlasti kritiseerida ühtegi seal pakutud toitu. Toit on see, mis kõiki peruulasi ühendab ning nad kaitsevad seda kiivalt.

Hiina - kui keegi pakub, et võib sinu õhtusöögi kinni maksta, siis vaidle kindlasti kõvasti vastu. Ilmselt maksab pakkuja lõpuks ikka arve, kuid suuremat sorti vaidlemine on sealse kultuuri osa ja kui see vahele jätta, peetakse seda ebaviisakaks.

Saksamaa - sakslased on tegelikult palju vabameelsemad, kui ehk stereotüüpsest lahterdusest võib paista. Siiski olid nad kõik nõus, et sakslased on äärmiselt täpsed ning neil kõigil on vaja oma personaalset ruumi. Võõraid inimesi ei tohiks ka jõllitada, nii jätad endast kas vaimse puudega või harimatu inimese mulje. Kui tahad endale uusi sõpru, siis ei tasu neile lihtsalt juurde astuda, ka nii peetakse sind veidraks. Kõige olulisem on aga meeles pidada, et Saksamaal olles ei tohiks teha natsitervitust. Seda peetakse äärmiselt ebaviisakaks ja solvavaks ning turiste on selle eest isegi trellide taha pistetud.

Bulgaaria - lisaks Bulgaariale, tuleks ka Kreekas, Iraanis ja Türgis vältida peaviibetega küsimustele vastamast. Kui enamikes riikides tähendab noogutus jaatust ning raputus eitust, siis nendes riikides käib see vastupidi, mistõttu oleks kindlam end sõnadega väljendada.

Ameerika Ühendriikide lõunaosa - USA on niivõrd suur maa, et üldistusi selle kohta on pea võimatu teha. Ühtlasi elab seal nii palju erinevaid inimesi, kes kõik peavad enda jaoks tähtsaks erinevaid aspekte. Küll aga on kindel, et lõunaosas tuleks vanemate inimestega rääkides alati jääda äärmiselt viisakaks, kasutades väljendeid nagu «yes sir/no sir» või «yes ma'am/no ma'am».