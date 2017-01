Euroopa suurepärased suusakuurordid, millest enamik kuulnud ei ole

Üle maailma on kuulsust kogunud ikka need kõige suuremad ja võimsamad kuurordid, kuid ka need, kes on osanud endale lihtsalt head reklaami teha. Ometi on mägedes peidus veel mitmeid suusakuurorte, mis ei jää tuntutele sugugi alla, vahendab CNN.

Val d'Anniviers (Šveits)

Võrreldes rahvusvaheliselt tuntud hiidude Zermatt ja Verbier on Val d'Anniviers suhteliselt tundmatu. Rahulik külaelu, oma kõrguse poolest kuulsad mäed ja rohkem kui 100 kilomeetrit radasid pakuvad ka suurele suusahundile piisavalt tegevust. Kel suusatamisest jääb väheks, saab tõmmata jalga lumesaapad ning minna matkama Zinali liustikule.

Champoluc (Itaalia)

Monterosa suusaala kõige läänepoolsem kuurort pakub 180 kilomeetri jagu hooldatud radasid. Champoluc on ideaalne juba kogenud suusatajatele, kes soovivad sõita ka radadelt väljas pehmel lumel. Küla on ka vaikne ja seal saab pärast rasket suusapäeva mõnusalt lõõgastuda. Ühtlasi ei pea muretsema hindade pärast, sest need on võrreldes teiste kuurortidega erakordselt madalad.

Warth-Schrocken (Austria)

See kuurort on osa kuulsast Arlbergi suusapiirkonnast, kuhu teiste hulgas kuulub ka St Anton, Lech ja Zurs. Warth on väga vaikne ja rahulik, mistõttu ei pea seal värskelt hooldatud raja nimel kunagi teistega võitlema. Kel aga janu suurema melu järele võib hüpata gondli peale ja sõita lähedal asuvasse Lechi.

Sainte Foy (Prantsusmaa)

Siia kuurorti põgenesid kunagi vaid Val d'Isere ja Tignesi kuurortide suusainstruktorid, kes vabal päeval tahtsid nautida massidevaba elu ja häid off-piste radu. Nüüd on aga Sainte Foy saanud sihtkohaks kõigile, kes otsivad rahulikumat, kuid siiski head suusakohta. Eriti on paik kuulus oma off-piste radade poolest, mistõttu tuleks sinna jõudes leida endale giid, kes kõige paremaid kohti tutvustab. Need, kes soovivad õhtuks ikka peole jõuda, saavad suunduda lähedal asuvatesse Tignesi, Val d'Isere'i, Les Arcsi või La Plagne'i kuurortidesse.

Hochkoenig (Austria)

Taaskord üks vaikne, kuid radade rohke kuurort, Austria mägedes. Kümnete kilomeetrite viisi ilusaid ja puhtaid radasid ootavad igal aastal suusatajaid, kes aga massidena tulemata jäävad. Õhtuti pakub üks mäerestoranidest alati ka pikemat pidu ning annab hilistele nautlejatele kaasa ka lambid, et õhtupimeduses ikka koju näeks liuelda.

Andermatt (Šveits)

Veel veidi aega tagasi oli tegu üsna unise kuurordiga, kuid nüüd viiakse seal läbi mitmeid uuendusi, mistõttu kerkib see ehk peagi tippkuurortide hulka. Piirkonda kerkivad uued uhked hotellid, avatakse uued liftid ja korrastatakse rajad. Jällegi võiksid siit läbi käia ka need, kel meeldib sõita raja kõrval pehmel lumel.

Baqueira-Beret (Hispaania)

Seda kuurorti on kohalikud juba aastaid kõrgelt hinnanud ning seal on sagedased külalised ka Hispaania kuningapere. Ometi on välismaalased selle unarusse jätnud. Kuurordis on 150 kilomeetri jagu radasid ning 35 lifti, ühtlasi ei teki seal pea kunagi probleeme lumega. Need, kes on soovinud proovida helikopterilt laskumist, siis võiksid seda teha just siin, sest Hispaanias on see oluliselt soodsam, kui Alpides.

Riksgransen (Rootsi)

Siin on võimalik suusatada hiliste õhtutundideni, kuid teha seda endiselt päikesepaistes. Ilmselt on see ka üks vähestest kuurortidest, kus on probleeme olnud liialt suure lumehulgaga. Kuurort ei ole küll suur, seal on kõigest kuus lifti ja 29 rada, kuid seal on see eest palju off-piste võimalusi ning kindlasti on omapärane ka hilisõhtul päikesepaistes suusatamine. Ühtlasi asub seal lähedal ka Rootsi kuulus jäähotell, mis lisab kindlasti elamusele veel juurdegi.