Egiptuse püramiidid on turistipõua tõttu ohus

2010. aastal külastas Egiptust 15 miljonit turisti. Viis aastat hiljem oli see number langenud 6,3 miljonini, mistõttu jäi riigil saamata ka suur hulk tulu. Lisaks sellele on ka majandus riigis väga ebastabiilne ning seetõttu ei suuda Egiptus enam arheoloogilisi alasid korrektselt hooldada, vahendab Daily Mail.

Piletimüügist saadud tulu kukkus samuti märgatavalt. 2015. aastal kulutasid turistid sissepääsupiletitele 211 miljonit eurot, kuid 2010. aastal oli see number vaid 36 miljonit. «See on katastroofiline,» ütles Kairo Ameerika Ülikooli egüptoloog Fayza Haikal.

«Rahastuse puudumise tõttu ei saa midagi restaureerida. Vaadake Kairo muuseumi. See on täiesti pime. Valitsuselt ei saa toetust küsida, sest majandus ei ole hea ning kõikjal lagunevad antiiksed varad,» kirjeldas olukorda arheoloog ja kunagine antiikasjade minister Zahi Hawass.

Ministeeriumi hinnangul läheb riigi antiikasjade hoolekandeks vaja 38 000 töötajat. Seni on valitsus lootnud välisele abile ning majandusreformiga seotud laenule, mille nad rahvusvaheliselt rahandusfondilt said.

Siiski on tehtud pingutusi ka tulude suurendamiseks. Nii on kuulus Egiptuse muuseum avatud hiliste õhtutundideni ning saadaval on ka aastapiletid, et innustada kohalikke muuseumis käima. Lisaks panustavad rahaliselt ka patroonid ning erinevad fondid, kuid sellest ei jagu kõikide kulutuste katteks.

«Oleme prioriteediks seadnud restaureerimise. Kuid rahastuse puudumise tõttu on peatatud mitmed väljakaevamised. Väljakaevamised, mis on oma aega 5000 aastat oodanud, võivad seda veel teha,» lisas Haikal.

Mõne projekti jaoks saab valitsus küll lisatoetuseid. Nii on abi saadud Alexandria sünagoogi ja UNESCO kaitse all oleva Abu Mena kiriku restaureerimisel. Hawass soovitab siiski mõelda ka laiemalt ning viia mõned näitused ka välismaale. «Milleks hoida Tutanhamonit Kairo muuseumis pimedas nurgas. Keegi ei näe seda. Tutanhamon võiks tuua raha!» arvas Hawass.