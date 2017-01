40 turistide äärmiselt jaburat kaebust

Kõiki kaebuseid ei saa aga tõsiselt võtta, vaid need ajavad pigem naerma. Aegade jooksul on reisikorraldajad teada andnud veidratest kirjadest või muredest, mis nendeni on jõudnud. Nimekiri naljakatest kaebustest on kokku pandud Telegraphi, Matador Networki, list25, Just the Flighti ja Wanderlusti põhjal.

«Me läksime Roomas Mehhiko restorani ja ettekandja oli itaallane. Te lubasite, et Itaalia on parim koht, kus saada autentset toiduelamust» «Meie lend lahkus Heathrow lennujaamast kell 07:55 ja meile öeldi, et see kestab kaks tundi. Kui me maandusime oli kell 10:55 ja me jäime oma jätkulennust maha. Piloot isegi ei öelnud, et me hilineme» «Me ei saanud ekskursiooni nautida, sest meie giid oli liiga kole. Ei saa ju nautida kaunist vaadet, kui ette jääb selline nägu» «Kuskil ei olnud kirjas, et kuumaõhupalliga ei tohiks sõitma minna, kui sa kardad kõrgust» «Ükski silt tänaval ei olnud inglise keeles. Ma ei saa aru, kuidas nad üldse liiklemisega hakkama saavad» «Rannas oli liiga palju paksusid. Rõve» «Me broneerisime sviidi ja vannitoas oli kaks potti üksteise kõrval. Nende vahel ei olnud seinasid! Selles ei ole midagi romantilist» «Loomaaia loomad nägid väga õnnetud välja ja meie lapsed hakkasid sellepärast nutma. Kas nad ei saaks loomasid naeratama õpetada?» «Te ütlesite, et seal on katusebassein, kuid meie kohal oli lihtsalt järgmine tuba» «Kohalikud naised olid liiga ilusad ja see pani mind enda kohta halvasti tundma» «Te ütlesite, et linn asub kohe vulkaani kõrval, kuid me käisime seal ja seal ei olnud laavat. Ma olen üsna kindel, et tegu oli tavalise mäega» «Me veetsime terve nädala safaril, aga ei näinud ühtegi head looma. Seal olid ainult antiloobid» «Voldikus peaks kirjas olema, et kohalikud poed ei müü korralikke küpsiseid nagu kreemiküpsised» «Kohalikud on üsna laisad, et nad oma poed lõuna ajal kinni panevad, mul oli sageli vaja siesta ajal midagi osta. Selline asi tuleks keelustada» «Reisil Goasse Indias ajas mind eriti endast välja, et peaaegu igas restoranis pakuti karrit. Mulle ei maitse vürtsikas toit» «Me broneerisime ekskursiooni veeparki, kuid keegi ei öelnud meile, et me peame oma ujumisriided ja rätikud kaasa võtma» «Rannas oli liiga palju liiva» «Rannaliiv ei olnud selline nagu voldikus näidatud. Voldikus oli pildid kollane liiv, aga tegelikult oli seal valge liiv» «Paljalt päevitamine tuleks randades keelustada. Mu puhkus oli täielikult rikutud, sest mu mees vahtis terve päeva teisi naisi» «Me ostsime tänavakaupmehelt viie euro eest Ray-Bani päikeseprillid ja pärast tuli välja, et need olid võltsid» «Keegi ei öelnud, et meres on ka kalu. Nad ehmatasid meie lapsed ära» «Meil kulus üheksa tundi, et Jamaicalt koju Inglismaale lennata, aga ameeriklastel kulus koju jõudmiseks ainult kolm tundi» «Ma võrdlesin meie ühetoalist korterit meie sõprade kolmetoalise korteriga ja meie oma oli oluliselt väiksem» «Me pidime ootama ilma konditsioneerita õues järjekorras» «Teie kohus reisiagendina on meid hoiatada valjude või halvasti käituvate külastajate eest, enne kui me reisile läheme» «Sääsk hammustas mind, keegi ei öelnud, et sääsed võivad hammustada» «Voldikus oli kirjas, et seal on täisvarustusega köök, kuid sahtlites ei olnud munalõikurit» «Teed olid auklikud ja ebaühtlased, mistõttu ei saanud me lugeda bussis reisijuhti ja ei olnud seega teadlikud ka paljudest asjadest, mis oleks võinud meie puhkuse mõnusamaks muuta» «Ma olen kindel, et olen eelmises elus selles toas juba ööbinud. Ma ei saa siia uuesti jääda» «Miks Sydney linnas ei hüppa kängurud ringi? Ma olen täielikult pettunud» «Voldikus ei olnud kirjas, millisest ilmakaarest Hispaanias päike tõuseb» «Keegi ei öelnud meile, et liiv on nii kuum. Sellel oli peaaegu võimatu kõndida» «Meile anti ainult kaks vetsupaberirulli päevas» «Toit meie Kreeka hotellis oli liiga kreekapärane. Me pidime minema lähedalasuvasse kiirtoidurestorani» «Me käisime Hispaanias puhkusel ja meil tekkis probleem taksojuhtidega, sest nad olid kõik hispaanlased» «Me nägime erutunud elevanti ja see rikkus mu mesinädalad, sest tundsin end ebaadekvaatsena» Naine lubas politsei kutsuda, sest ta arvas, et hotelli personal on ta luku taha pannud. Tegelikult mõistis ta valesti «mitte segada» silti, arvates, et sellega kästakse tal toas oodata Klient kaebas liialt paksu ja tugevamaitselise supi üle. Tegelikult sõi mees supi asemel kastet Celebrity Cruises (ingl k kuulsuste kruiisid) laevafirmaga reisi broneerinud naine nõudis kogu raha tagasi, sest kruiisil ei olnud ühtegi kuulsust Mees, kes broneeris endale suvel kruiisi ümber Alaska, kurtis, et ilm ei olnud piisavalt soe