Estravel sai Eestis esimesena maineka ühenduse liikmeks

CLIA (Cruise Lines International Association) on maailma suurim kruiisifirmade ühendus, kuhu kuuluvad kõik maailma suuremad kruiisifirmad ning nende ametlikud müügiagentuurid. See loodi 1975. aastal eesmärgiga edendada kruiisiturismi ja luua erialased standardid, mis suurendavad reisijate turvalisust, kaitsevad looduskeskkonda, ühtlustavad andmetöötluse nõudeid ja avardavad maailma rahvaste kultuuriruumi.

«Meil on hea meel, et CLIA liikmeks on nüüd ka Eesti firma,» ütles CLIA Euroopa asepresident Andy Harmer.

«Kruiisiturism on Eesti reisijate hulgas suurt populaarsust kogunud. Eesti kruiisireisijate arv kahekordistus 2016. aastal võrreldes aasta varasemaga,» kommenteeris Estraveli kruiisiagentuuri CruiseCentre juht Kristi Kukk.

CLIA liikmeteks on 60 kruiisifirmat, 300 partnerettevõtet, ligi 20 000 reisiagentuuri üle maailma, suurem osa neist USAs, Suurbritannias ja Iirimaal ning ligikaudu 30 000 individuaalliiget, kes töötavad reisiagentuurides kruiisispetsialistidena. CLIA liikmed teenindasid lõppenud aastal 25 miljonit kruiisituristi.

CLIA sertifikaat annab reisijatele kindluse, et nad on ostnud oma kruiisi agentuurist, mis vastab CLIA standarditele ja kvaliteedinõuetele.