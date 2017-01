Galerii: Veneetsiat tabas erakordne mõõn

Tavaliselt küll ei paista suurem osa sellest prügist kunagi välja, kuid nüüd on Veneetsiat tabanud erakordselt suur mõõn, mistõttu on gondlid kuival ning kanalite põhjast on välja tulnud ka kõik sinna visatud või kukkunud praht, vahendab news.com.au.

Veneetsias on nii suur mõõn üsna erakordne nähtus. Kuigi ka eelmisel aastal võis sarnast vaatepilti näha, siis see ei ole linna puhul, mis pigem on uppumas, kindlasti tavapärane.

20. sajandil ehitati Veneetsia piirkonda palju kaevusid, et varustada kohalikke tööstuseid veega, see pani aga linna vajuma. Kuigi 1960ndatel kaevude ehitamine keelustati, oli kahju juba tehtud. Veneetsiat kimbutavad sageli väiksemad üleujutused ning paljude vanade majade esimesed korrused on seetõttu ka elamiskõlbmatud.

Uuringud on näidanud, et linn vajub igal aastal üks kuni kaks millimeetrit rohkem vette. 2003. aastal alustati tõusude ajal väravatega linna eraldamist Aadria merest, et vältida suuremaid üleujutusi.