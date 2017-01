Paigad, kuhu tasuks reisida hooajaväliselt

Independent pani kokku nimekirja sihtkohtadest, mida tasuks külastada just väljaspool kõrghooaega, et vältida kõrgeid hindasid, suuri turistimasse ning saada endiselt võrratu reisikogemus.

Veneetsia

Kõik väljakud, kanalid ja kirikud on kergemini ligipääsetavad, sest talvekuudel külastavad linna väga vähesed turistid. Lisaks ei lõhna ka kanalid nii tugevalt, mis teeb aga jalutuskäigud meeldivaks. Novembri keskpaigast kukuvad oluliselt ka hotellide ning lennupiletite hinnad.

Alpid

Alpides peetakse kõrghooajaks nii suusatajate kui ka matkajate lemmikkuid. Ilusad suvised ilmad võivad seal aga kesta kuni oktoobri keskpaigani, seega kui oma puhkust hästi planeerida saab Alpide rahus matkata ja looduse ilu nautida.

Botswana

Botswana on üks kallemaid safari-sihtkohtasid, mistõttu seal käimine ei ole mitte kunagi odav. Kui aga planeerida reis veidi vihmasemale perioodile, novembrist aprillini, siis on hinnad siiski madalamad ja võimalus on näha ohtralt ka loomabeebisid.

Horvaatia

Suvekuud on Horvaatias kõige päikeselisemad ja soojemad. Septembris võib siin-seal juba vihma sadada ning kuu lõpus läheb riigi põhjaosas üsnagi jahedaks. Samas jagub ka päikeselisi päevasid ohtralt ning kuu keskel kukuvad oluliselt ka kõik hinnad, seega on september just paras aeg Horvaatia külastamiseks. Hiline suvepuhkus annab riigi põhjaosas võimaluse veel vaadelda viinamarjakorjamist ning veinitegu.