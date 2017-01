10 erakordset kohta Soomes, mida külastada

1.Maagilised virmalised

Kui Eestis võib virmalisi näha vaid hea õnne ja ideaalse ilma korral, siis Lapimaa on selle maagilise vaatemängu jälgimiseks ideaalne koht. Soomes on virmaliste vaatlemine tehtud eriti mugavaks – broneeri endale talvine ekskursioon ja kogenud giidid korraldavad kogu vaatemängu sinu eest. Sul jääb üle vaid nautida.

2.Kiired kurvid kelgukoertega

Põhjas ei jõua paljud ära oodata, kuni lumi ja pime aeg on möödas. Lapimaal on asjad vastupidi – keegi ei jõua ära oodata paksu lund ja kargeid miinuskraade. Seda eriti Lapimaa kelgukoerad, kes hauguvad juba varahommikul kuutide katustel, et just nemad saani vedada saaksid. Taasavasta sinagi endas põhjamaine hing ja suundu kelgukoerte safarile.

3.Põhjapõdra safari

Lapimaal on põhjapõtru rohkem kui inimesi, mis tähendab, et nendega kohtumise tõenäosus siinses looduses on üsna suur. Kui tahad aga nende suursuguste loomadega lähemalt tutvuda, külasta mõnd põhjapõdra farmi ja veeda nendega paar tundi safaril – näiteks öösel, kus sinu saanisõitu võivad saata ka värvilised virmalised.

4.Arktiline seiklus jäälõhkujal

Botnia lahe kaldal asuv Kemi linn ei ole päris tavaline merelinn – siin saab alguse ebatavaline seiklus maailma ainsal reisijäälõhkujal Sampo. Neljatunnisel reisil saad osa arktilisest meresõidust jäälõhkujal, astuda pardalt otse jää peale ning supelda Botnia lahe jääpankade vahel termoülikonnas.

5.Jääsukeldumine

Tavaliselt mõeldakse sukeldumise all Austraalias või Egiptuses kalade ja korallide vaatlemist. Põhja-Soomes käivad asjad aga veidi teisiti – talvel sukeldumine tähendab siin termoülikonna selga tõmbamist ja paksu jääkihi alla sukeldumist. 4-kraadises vees keeb elu täistempos ja PADI OWD litsentsiga sukeldujad saavad tutvust teha talvise Soome floora ja faunaga.

6.Öö tähistaeva all

Kui otsid tõelist elamust, siis mis on veel eksklusiivsem kui otse tähistaeva alla magamine. Lapimaal on see võimalik ka talvel – Levi suusakeskusest 10 km kaugusel asuvas igluhotellis saad klaasist iglus magada tähtede all ja nautida talvise Lapimaa kuulsate virmaliste vaatemängu.

7.Eksklusiivne puuonn

Kui oled lapsest saati unistanud puuonnis elamist, siis Arctic Treehouse Hotel on midagi sulle! Polaarjoone lähedal avatud arktiline hotell pakub majutust puuonnides vaatega otse metsale. Jõulumaa osana pakub hotell mitmeid põnevaid jõuluteemalisi tegevusi ja loodusretki või loomavaatlusi näiteks Ranua metsloomade pargis.

8.Ametüstikaevandus

Kullajaht on Lapimaal väga hästi tuntud, kuid Lampivaara mäel asuvasse ametüstikaevandusse lubakse õnne otsima ka turiste. Lisaks põnevale ekskursioonile ja väikesele ajalootunnile saad siin ise endale ametüsti tükikest otsida – mägedes üle 2000 miljoni aasta oma aega oodanud ametüsti võib leidja endale jätta!

9.Lumelossi jäised seinad

See Kemi linnas asuv lumelinn on pärit justkui muinasjutust. Jäätunud mereveest ehitatud lumelinnas asuvad kuulus lumerestoran, kabel, hotell ning loss, mis kõik omaette on erakordsed meistriteosed. Lumelinna ehitamise traditsioon algas 1996. aastal ning on nüüdseks muutunud kuulsaimaks vaatamisväärsuseks Lapimaal.

10.Ronimine külmunud kosel

Soomlaste viimase aja talve lemmikspordialaks suusatamise ja kalapüügi kõrval on jääronimine. Ehkki Soome ei hiilga kõrgete mägede poolest on siin talvel küllalt lund ja jääd, mis teevad jääronimise eriti põnevaks. Võta ette giidiga retk külmunud kosele ja naudi kohalike talisportlaste meelisala.

Seega kui plaanid talvepuhkust, siis tasub sel aastal vaadata ka mujale kui suusakeskustesse, sest need ja paljud teised erakordsed kogemused ootavad sind Soome lummavas looduses. Kõige kiiremini jõuad üle lahe kiirlaevaga Tallink Shuttle ning seltskonnaga minnes sõidab 3.–5. reisija autos Soome tasuta.