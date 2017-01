Džomolungmale ehitatakse murettekitav turistikeskus

Mägironimine on suur äri ning kuigi see pakub kohalikule majandusele üsna korralikku turgutust, tekitab turistitulv, maha jäetud meeletu prügihulk ja kogenematud giidid hulgaliselt muret turvalisuse ja keskkonna säästlikkuse üle, vahendab news.com.au.

Džomolungma asub Nepaali ja Tiibeti piiril ning Hiina valitsusel on plaanis enda poole peale ehitada hiiglaslik turismikeskus. Keskuse ehitamiseks kulutatakse 14 miljonit eurot ning sinna on plaanitud rajada muuhulgas ka muuseum, hotell ning mäevarustuse remonditöökoda.

Töödega alustatakse juba sel aastal ning eeldatavasti saab keskus valmis 2019. aastal.

Varasemalt on matkajad vältinud pidevate konfliktide tõttu Tiibeti poolt mäkke ronimist, ühtlasi on seal seni ka puudulik infrastruktuur. Nüüd on hiinlastel aga plaanis ehitada korralik arstiabikeskus ning helikopteritele maandumisplats.

Kuigi maandumisplats teeb arstiabi kättesaamise lihtsamaks, kardetakse, et turismikeskus võib muutuda lihtsalt rikaste inimeste meelelahutuskeskuseks. Turistid on maksnud sageli giididele hulgaliselt raha, et viimased nad kindlasti tippu toimetaksid, mistõttu võtavad giidid ka liialt suuri riske.

Lisaks ummistavad kogenematud turistid ära kitsad käigud ning võivad sellega ohtu seada ka mitmeid teisi inimesi. Seetõttu kardetakse, et turismikeskus võib mäe muuta hoopis surmalõksuks.

Siiski on oodata ka, et keskus pöörab maailma tähelepanu Tiibetile ning lisaks mägironijatele hakkavad seal loodetavasti käima ka tavaturistid.