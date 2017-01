Video: tavaline reisija proovib lennukit maandada

Väikelennukite piloot Nick Cyganski sidus oma sõbral Connoril, kes polnud kunagi väikelennukiga lennanud, silmad kinni ning võttis ta endaga ühele tiirule kaasa. Kui nad olid aga juba mõnda aega ringi tiirutanud andis Cyganski juhtimise üle, vahendab Daily Mail.

Kui Connor sai lõpuks sideme silmadelt võtta hakkas ta kiiresti välja selgitama, mida kõik nupud teevad. Samuti proovis ta lennukit ühele ja teisele poole keerata, et näha, kuidas masin tema tegevusele reageerib.

Tasapisi sai Connor aru kõikidest vajaminevatest näidikutest ning suunas lennuki maandumisraja poole. Mõni hetk enne maandumist aga meenus mehele, et ta ei tea, kus asuvad pidurid. Siiski suutis ta ka nende asukoha üsna kiiresti välja selgitada ja sai seega lennuki ka õnnelikult maandatud.

Kuigi Connori käitumine ja olukorraga toimetulemine on muljetavaldav, on kogenud reisilennuki piloot Patrick Smith veendunud, et suure lennumasina maandamine nii lihtne ei ole ning kui seda peaks üritama kogemusteta inimene, lõppeks see katastroofiga.

Ta lisas, et isegi kui reisilennukit prooviks maandada väikelennukipiloot või inimene, kes on seda varem teinud vaid simulaatori abil, siis see katse hästi ei lõppeks. «Lennuki õnneliku maandumise tõenäosus, kui inimene ei ole varem sellekohast koolitust saanud, on täpselt null. See oleks umbes sama lihtne, kui läbi telefoni õpetada inimest, kes ei ole kunagi skalpelli käes hoidnud, tegema organisiirdamise operatsiooni,» arvas Smith.