Kümme maailma parimat odavlennufirmat

Skytrax avaldas 2016. aasta parimad odavlennufirmad. Nende väljaselgitamiseks küsitleti 19,2 miljonit reisijat 104st riigist. Kokku saadi infot rohkem kui 208 lennufirma kohta ning põhjaliku tagasiside saamiseks jälgiti 41 parameetrit alates pardale mineku protseduuride sujuvusest kuni teeninduskvaliteedini välja, vahendab Business Insider.

10. Azul Brazilian Airlines

Varasem positsioon: ei ole seni parimate hulka jõudnud

Azul tegutseb peamiselt Brasiilia turul, kuid mõned lennukid võtavad ette ka pikemad teekonnad Ameerika Ühendriikidesse või Euroopasse. Lisaks sellele, et Azul sai ülemaailmses kategoorias kümnenda koha, noppis ta ka Lõuna-Ameerika parima odavlennufirma ning Lõuna-Ameerika parima lennundusmeeskonna tiitli.

9. Jetstar Asia

Varasem positsioon: 9

Jetstar Asia kuulub Jetstar Airwaysi alla, mis omakorda kuulub Austraalia Qantas gruppi. Neil on üsna väike lennupark ning nad lendavad peamiselt Kagu-Aasias. Peamiselt ülistatakse lennufirmat tubli maapealse teeninduse ning suurepärase hinna ja kvaliteedi suhte eest.

8. IndiGo

Varasem positsioon: 7

Kohe pärast turule tulekut 2006. aastal, sai IndiGost üks tuntumaid odavlennufirmasid Aasias. Firma lennupargis on rohkem kui 100 uut Airbus A320 lennukit ning juurde on tellitud veel 400 lennumasinat. Seitse aastat järjest on IndiGo saanud parima Kesk-Aasia lennufirma tiitli. Kliendid kiidavad ettevõtet peamiselt hea pardameeskonna ning mõistliku hinna ja kvaliteedi suhte pärast.

7. WestJet

Varasem positsioon: 8

WestJet on olnud turul juba alates 1996. aastast ning on ka suuruselt teine Kanada lennufirma. Lennupargis on rohkem kui 100 Boeingu lennukit, millega teenindatakse rohkem kui 100 sihtkohta Põhja-Ameerikas.

6. AirAsia X

Varasem positsioon: 6

AirAsia X on suurfirma AirAsia tütarettevõte. Nende lennukitest leiab ka äriklassikohad ning nad sõidavad üle terve Aasa. AirAsia X sai parimad hinnangud just preemiumklassi hea kvaliteedi poolest.

5. Jetstar Airways

Varasem positsioon: 5

Juba viiendat aastat järjest kuulutati Jetstar parimaks odavlennufirmaks Austraalia ja Okeaania piirkonnas. Peamiselt kiideti ettevõtet hea pardameeskonna ja mõistliku hinna ja kvaliteedi suhte poolest.

4. EasyJet

Varasem positsioon: 4

Kliendid tunnustasid EasyJeti peamiselt kindla kvaliteedi ja madalate hindade poolest. EasyJetist on aastatega saanud üks juhtivaid odavlennufirmasid, nende lennupargis on üle 230 lennuki ning nad lendavad rohkem kui 800 sihtkohta üle Euroopa.

3. Norwegian

Varasem positsioon: 3

Norra odavlennufirma on tekitanud oma lennukate ideede ja uute liinide avamisega konkurentides palju pahameelt. Siiski on juba neljandat aastat järjest kuulutatud Norwegian Euroopa parimaks odalvennufirmaks. Samuti on nad ka parim pikki vahemaid lendav odavlennufirma.

2. Virgin America

Varasem positsioon: 2

Lisaks teisele positsioonile selles tabelis, on Virgin America ka parim odavlennufirma nii Põhja-Ameerikas kui ka Ameerikas üldiselt. Lennufirma pakub head kvaliteeti, mida Virgini nimelt oodatakse. Samas on lennupiletite hinnad sobilikud odavlennufirmale.

1. Air Asia

Varasem positsioon: 1

Kaheksandat aastat järjest napsab maailma parima odavlennufirma tiitli endale Air Asia. Reisijad kiidavad firmat peamiselt hea kliendisuhtluse, sõbraliku pardameeskonna ja efektiivse töö poolest.