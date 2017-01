Kuidas iga päev vaid 15 minutit õppides keel selgeks saada?

Uue keele õppimine võib tunduda veidi hirmuäratav ning väga keeruline, eriti kui seda teha ilma õpetaja ja klassiruumita. Siiski on olemas ohtralt võimalusi, mis aitavad keele algtõed üsna kiiresti selgeks saada, vahendab Travel and Leisure.

1. Leia endale sobiv programm

Valikus on ohtralt programme ja rakendusi, mis lubavad, et valdad keelt puhtalt juba mõne kuu pärast. Siiski on kõik keeleõppijad erinevad ning seetõttu tuleb leida just endale sobiv. Mõned programmid keskenduvad visuaalsele materjalile, teised jälle helidele.

2. Enne reisile minekut tutvu mõne kohalikuga

Ükskõik kui palju võõrkeelseid filme sa vaatad või kui palju sõnu pähe õpid, siis miski ei asenda kohalikuga suhtlemist. Leia internetist mõni kohalik, kes on valmis sind veidi juhendama ja sinuga niisama rääkima. Tema oskab kõige paremini välja tuua su tüüpvead ning õpetada sulle selgeks ka mõned kõnekeelsed väljendid.

3. Harjuta iga päev

Selleks, et keele algtõed selgeks saada, tuleb tõesti iga päev vähemalt 15 minutit harjutada. Õpi sõnu, kuula vestluseid või ürita ise rääkida, kuid oluline on, et tegeleksid keele arendamisega iga päev.

4. Varusta end rakendustega

Reisil olles on hea vahel mõnd väiksemat nüanssi meelde tuletada ja seda on mugav teha just rakenduste abil. Suure tõenäosusega on programmil, mille endale välja valisid, ka rakendus. Lae see endale alla ja kasuta seda ka reisides.

5. Ole realistlik

Need, kes seavad eesmärgiks pärast kahte nädalat keelt soravalt rääkida, peavad pettuma. Kui aga sa ei suuda enda seatud eesmärke täita, siis on väga lihtne alla anda. Selleasemel kirjuta endale üles laused või sõnad, mida tahaksid reisi algushetkeks osata, olgu see siis restoranis tellimine, suuna küsimine või veinikaardist rääkimine. Täpsete eesmärkidega on progressi mõõtmine lihtsam ning sa ise jääd ka tulemustega paremini rahule.