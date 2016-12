Video: hulljulge mees suusatab liustiku sees

Chamonix kuurordist pärit Sam Favret võttis ette peadpööritava teekonna liustiku sisse, et panna veelgi enam oma oskuseid proovile. Video võeti üles Mer de Glace'i liustikul Prantsuse Alpides, vahendab Daily Mail.

Favret isa, vanaisa ja vanavanaisa on samuti olnud tegevad just mägedes ning noormees soovib järgida oma esiisade radasid. Mer de Glace'i liustik on kokku 6,9 kilomeetrit pikk ja 200 meetrit sügav.