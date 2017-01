Video: paari tüli tõttu tuli teha hädamaandumine

Paar muutus teiste suhtes agressiivseks hetkel, kui naine tahtis õhkutõusu ajal minna tualetti, aga tal seda teha ei lubatud. Tekkinud segaduse tõttu pidi piloot aga lennuki ümber pöörama ning tagasi lennujaamale minema, vahendab news.com.au.

Pärast maandumist tuli pardale politsei, kes paari arreteeris. Noore naise käitumine oli aga niivõrd vaenlulik, et politsei oli sunnitud ta vaigistamiseks maha suruma. Videost on kuulda ka teiste reisijate heameel selle üle, et märatsejad lõpuks minema viiakse.

Pärast paari välja viskamistasus lennuk taas teele.