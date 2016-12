Viis viga, mida turistid Dubais teevad

Võõrasse riiki minnes on alati oht eksida sealsete kultuurireeglite vastu, eriti kui ei ole piisavalt paiga kohta uurinud. Dubai on aga järjest kasvav sihtkoht, mistõttu tasuks teada, mida Dubais tasuks vältida, vahendab Conde Nast Traveller.

1. Riietu korrektselt

Riietumise peale mõtlevad õnneks paljud turistid, kuid sageli tekitab see siiski ohtralt küsimusi. Hotelli territooriumil ei ole nii palju reegleid kui linnatänavatel ning seal võib ringi käia ka ujumisriietes. Dubai on aga glamuurne linn, mistõttu peaks tänavatel kenasti riides käima. Kindlasti ei tohiks kanda liialt lühikesi või liibuvaid rõivaid kaubamajades, mošeedes, kesklinnas ja turgudel. Meie jaoks tavapärased kleidid võib selga tõmmata siis, kui neil ei ole suuri dekolteesid ja nad on piisavalt pikad. Kindlasti ei tohiks tänavatele minna väga lühikestes pükstes.

2. Kallistamine ja musitamine

Tänavatel käest kinni hoidmine on sobilik vaid siis, kui oled oma kaaslasega abielus. Sellisel juhul võib teha ka põsemusi. Huultele suudlemist aga ei tolereerita. Jällegi ollakse hotelliterritooriumitel sääraste reeglite kehtestamisega veidi leebemad, kuid siiski tuleks austada sihtriigi tavasid.

3. Jalutamine

Reisides saab tavaliselt ohtralt kõndida. Kõik seiklejad on harjunud ühest kohast teise liikuma jalgsi ja teepeal nii ka erinevaid paiku avastama. Dubai on aga luksuslik linn, kus pööratakse tähelepanu uhketele autodele ja moodsale transpordile. Seega on linna palju mugavam avastada metroo või selleks ette nähtud turistibussidega. Samuti on valikus veetaksod või paadikruiisid.

4. Kätlemine

Kõige tavapärasem tervitusviis Dubais on kätlemine. Kui tekib soov kedagi kohtumisel kallistada, tuleks selle tungiga võidelda ja pigem sirutada ette üks sõbrakäsi. Kätlemine on sobilik nii meeste kui ka naiste vahel. Kui mõni naine ei soovi sinuga kätt suruda, asetab ta oma käe viisakalt rinnale, väljendades sellega asustust ja tunnustust.

5. Alkohol

Alkoholi ei maksa Dubaist igalt poolt otsida. Hotellides on võimalik küll erinevaid kokteile saada, kuid suvalisest kohvikust või restoranist seda menüüst ei leia ja seda ei peaks ka küsima.