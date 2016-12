Ühendriigid hakkavad kontrollima turistide sotsiaalmeediakontosid

Peamiselt puudutab see turiste, kes reisivad Ühendriikidesse viisavabalt, kasutades selleks vaid ESTA luba. Piirivalve ametnikel on õigus paluda turistidel vabatahtlikult jagada oma sotsiaalmeedia kontode sisu, vahendab Conde Nast Traveller.

Turistidel peavad selleks ESTA registreerimisel ära märkima ka Facebooki, Instagrami, Twitteri, LinkedIni, Youtube'i või Google+ kasutajatunnuse. Sotsiaalmeediakontode valvega üritatakse suurendada riigi turvalisust ning vähendada turismi.

Tehnoloogiaettevõtted nagu Facebook, Google ja Twitter on sellisele käigule olnud aga vastu, sest sotsiaalmeediakontode avamine rikub inimeste privaatsust. Ühtlasi avaldati muret ka selle üle, et kuigi reeglite järgi on sotsiaalmeediakonto näitamine vabatahtlik, siis tegelikkuses võib selle varjamine inimese reisi siiski takistada.

«Meie sotsiaalmeediakontod on väga isiklikud. Need on täis omavahelisi nalju, poliitilisi kommentaare, pikki jutte ja kassivideoid. Või kopravideoid. Mis iganes sind päevast läbi aitab. Väga lihtne on võõrastel see kõik kontekstist välja rebida või seda valesti mõista,» selgitas tarbija digitaalsete õiguste eest võitleja Amie Stepanovich.

Kuigi sotsiaalmeediakonto avaldamine on vabatahtlik, siis ilmselt täidab enamik inimesi ankeedi täielikult, kuna Ühendriikidesse sisenemine on niigi keerukas. Keegi ei taha riskida sellega, et mõni mundris mees hakkab piiril küsima veel küsimusi, eriti kui see on sama inimene, kes otsustab selle üle, millised naljad on naljakad ja millised teevad sinust turvalisusriski, täpsustas Stepanovichi mõttekaaslane Nathan White.

Ideevastased rõhutavad veel ka seda, et peamiselt hakkab see negatiivselt mõjutama just araabia maadest või muslimitest reisijaid, kelle sotsiaalmeediakontosid hakatakse uurima erilise täpsusega. Kultuurilistest ja keelelistest erinevustest tulenevalt võivad arusaamatused liialt kergesti tekkida.