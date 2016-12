Ekspert soovitab: 5 rusikareeglit mäevarustuse ostmisel

Dilemma – kas mäesuusad või lumelaud?

Enne varustuse ostmist otsusta, millega soovid sõita. Mäesuusatamise õppimine võtab veidi vähem aega, kuna ollakse harjumuspärases asendis ja kehaga sõidusuunas. „Usun, et õppida on vähemalt alguses suuska pisut lihtsam, kuna laua peal olles võib tunduda pisut ahistav, et jalad omavahel seotud on,” selgitab Kruusel. Tegelikult aga pakuvad sama suurt sõidumõnu mõlemad.

2.Mäesuuskade valimisel lähtu sõidustiilist ja kogemusest

Esiteks tuleb kindlaks teha, kus ja kui palju sõita plaanid. Kõige levinumad on all-mountain ehk tugevale pinnale ja vahel lahtisele lumele mõeldud suusad või carving-suusad, mis on mõeldud jääl ja tugeval pinnal sõitmiseks. Algaja suusk võiks ulatuda pikkuselt sõitja lõuani, mitte rohkem. Mida raskem oled, seda pikemat suuska vajad. Lühema suusaga on väikese hoo pealt parem keerata, pikem suusk on aga stabiilsem. Sama tähtis on suusasaabas. „Kuna mäesuusa saapad on nn kõva kestaga, siis on väga oluline leida endale mugavad saapad. Ebamugav saabas võib rikkuda suusapuhkuse,” ütleb Kruusel.

3. Lumelaud olgu õige pikkusega

Esimest lumelauda ostes tuleks alustada sõitja pikkusest – õige laud ulatub sõitjale lõuani või on rusika võrra sellest lühem. Kui osta liiga pikk laud, jääb pool sõidumõnu saamata, kuna sellega on raskem pöörata. Liiga lühikese lauaga on oht, et mäest alla tulles on kiirus liiga suur ja laud muutub kontrollimatuks. Lisaks sõitja pikkusele tuleks jälgida ka laua laiust. Suurema jalanumbriga sõitja vajab laiemat lauda, et saapaninad sõitmisel vastu lund ei käiks.

Samuti peaks laua ostmisel silmas pidama laua painduvust. Algajale sõitjale sobib paremini pehme laud, mis andestab pisivead. Jäigemad ja üldjuhul kallimad lauad sobivad edasijõudnud sõitjale suuremate kiiruste jaoks. Algajatele soovitatakse ka painduvamat saabast, kuna see andestab sõitja vead. Saapa kinnituste valikul eelistab Kruusel trossidega Boa-kinnitust: „Kinnituste poolest on see kindlasti mugavam lahendus. See lisab küll pisut hinda, kuid kasutusmugavus on märksa parem.”

4. Riided olgu soojad ja veekindlad

Riietuses on kõige olulisem valida soe varustus – lumelukuga püksid, jope ja kindad. Päev otsa sõites on oht, et õhemad püksid märguvad ja muudavad sõidu ebamugavaks. Samuti peaks valima korraliku tugevdusega veekindlad kindad, kuna paljudes suusakeskustes on tõstukitel vajalik käega trossist tugevalt kinni hoida, mis pikapeale kinnast lõhuvad – õhema kindaga on oht peopesa vigastada.

5. Kiiver ja prillid – kas ja millal?

„Kiiver peaks olema vaikimisi kohustuslik kõigile,” paneb Kruusel kõigile südamele. „Suusatades ja lauatades võivad kiirused ületada 100 km/h ja kukkumisel kiivrita võivad olla traagilised tagajärjed. Samuti on väga olulisel kohal prillid. Prillid kaitsevad nägu erinevate ilmastikuolude eest ja tagavad hea nähtavuse. Kvaliteetsed prillid loovad hea kontrasti ja erinevaid konarusi on parem märgata.” selgitab Kruusel.

