Naljakad küsimused, mida Itaalia kohta sageli guugeldatakse

Turistid on aga Google'ilt küsimusega läinud üsna loovaks, küsides ka üsna humoorikaid asju, vahendab Telegraph.

Miks on Itaalia nimi Itaalia?

Kuigi selle kohta levib mitmeid versioone, siis populaarseim on, et Itaalia nimi tuleb Ladina keelsest sõnast vitulus, mis tähendab vasikat. Enne Rooma impeeriumit oli Itaalia tuntud peamiselt oma karjakasvatuse poolest.

Miks on Itaalia mehed nii lühikesed?

Kõik nad siiski nii lühikesed ei ole. 2,1 meetri pikkune Gino Cuccarolo on kuulus korvpallimängija ning tema on samuti itaallane. Siiski on Itaalia meeste keskmine pikkus 1,75 meetrit. Julius Caesar oli 1,70 meetrit pikk, Silvio Berlusconi on aga 1,62 meetrit ning Giorgio Armani on 1,67 meetrit pikk.

Miks on Itaalia mehed nii nägusad?

Tundub, et tegu on kõigest müüdiga, sest 2015. aastal viidi Ameerika Ühendriikide naiste seas läbi uuring, kus osales 66 000 inimest. Sealt selgus aga, et kõige seksikamad mehed on hoopis Iirimaal, seejärel tulevad Austraalia, Pakistani, Ühendriikide, Inglise ja Šoti mehed. Itaallased platseerusid selles edetabelis seitsmendale kohale.

Miks on Itaalia autojuhid nii halvad?

Prantsuse kiirteede operaator Vinci viis läbi üleeuroopalise uuringu, kust selgus, et 38 protsenti eurooplastest peab itaallasi halbadeks autojuhtideks. Ka itaallased ise olid sellega nõus ning lausa 58 protsenti neist arvas, et just Itaalias leidub kõige rohkem ohtlikke autojuhte. Alates 2013. aastast on surmaga lõppenud õnnetuste arv Itaalias kahanenud 23 protsenti, kuid siiski on sealsete õnnetuste arv kõrgem, kui Euroopa keskmine.

Kes on Itaalia Täkk?

Itaalia Täkuks kutsutakse Sylvester Stallone'i, kes sai hüüdnime ühe oma esimese filmirolli järgi. Erootilises filmis osalemist on Stallone põhjendanud asjaoluga, et tal oli tol ajal tõeline rahapuudus ning ainuke teine variant oleks olnud kedagi röövida.

Mille poolest on Itaalia kuulus?

Pizza, pasta, kõverad tornid, vein, mood, Mario, bunga-bunga peod

Kus Itaalias asub Pisa torn?

Pisa torn asub Pisas.

Miks on Itaalia saapa kujuga?

See on lihtsalt õnnelik juhus.

Miks on Itaalias nii palju maavärinaid?

Suur osa Itaaliast asub seismiliselt aktiivsel alal. Väiksemaid värinaid võib tunda peaaegu, et iga päev.

Miks kõik itaallased augustis puhkavad?

Nad ei võta kõik augustis puhkust. Siis on riigis aga lihtsalt nii palav, et kohalikud püsivad toas. Samas on see peamine aeg, mil Itaalia vallutavad turistid.

Miks lõppevad itaallaste nimed alati täishäälikutega?

Isegi enamik itaalia keelseid sõnu lõppeb täishäälikutega. Eranditeks on ladina keelsed sõnad ning eessõnad nagu del ja al. Ka enamik nimesid lõppeb täishäälikuga, meeste nimede lõpust leiab peamiselt o-tähe ja naiste nimede lõpust a-tähe.