Tenerifel kukkus lennuk turistirohkele rannale

Rannale tegi hädamaandumise väikelennuk, mille pardal olid kolm reisijat. Piloot on hetkel veel raskete kerevigastustega haiglas ning tema olukord on kriitiline. Pardal olnud naine ning teismeline poiss said väiksemaid vigastusi ning suutsid ise õnnetuspaigalt minema kõndida, vahendab news.com.au.

Lennuk oli teel Marokosse, kui tekkisid tehnilised probleemid, mistõttu lennuk ka alla kukkus. Esialgu soovis piloot jõuda Tenerife Norte lennujaamani ning andis endast märku ka sealsele meeskonnale, teatades hädamaandumisest, kuid maandumisrajani ta siiski ei jõudnud.

Keegi rannasviibijatest viga ei saanud, kõik puhkajad jooksid lennuki lähenedes eemale. Praegu on rand suletud ning tuletõrjujad tegelevad õlilekke likvideerimisega. Kauaks rand suletuks jääb, ei ole hetkel veel teada.