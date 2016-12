Suusatajaid ootab Alpides lumepuudus

Kõige kehvem on lumeseis hetkel Šveitsis ja Austrias, kuid ka Prantsusmaa suurtes kuurortides on paljud rajad suletud, vahendab Daily Mail. Nii on Chamonix kuurordis Prantsusmaal täna avatud 34 rada 154st.

«Aeg-ajalt on arusaadav, kui ilmaolud on hooaja alguses kehvad, kuid kui see juhtub mitu aastat järjest paneb see imestama,» ütles ilmajälgija Weather to Ski tegevjuht Fraser Wilkin. Ta lisas, et Alpides on praegu oluliselt vähem lund, kui sel perioodil peaks olema.

Lumenappus on viimastel aastatel suurendanud ka oluliselt õnnetuste hulka, sest sportlased peavad end järjest väiksemale lumelapile ära mahutama. Siiski annavad kõik kuurordid endast parima, et lund ka juurde toota, et soovijad saaksid siiski suusatada.

Praeguse ilmateate kohaselt on suuremat lumehulka oodata uuel aastal.