Lõppev aasta tõi eestlaste reisitrendidesse mitu uuendust

Aasia suunas lendamine on odavam

Mitu lennufirmat on avanud Aasia suunal täiendavaid liine, mistõttu on ka piletite hinnad oluliselt langenud. «Häid pakkumisi tasub jälgida ka põhjusel, et Aasia on sihtkohana üks soodsamaid, mistõttu jäävad reisi kogukulud enamasti madalaks. See tähendab, et kui varem eelistati perereisideks sihtkohti nagu Egiptus või Türgi, siis nüüd on valikusse lisandunud ka hulgaliselt erinevaid Aasia riike,» tõdes Finnairi Balti- ja Ida-Euroopa regiooni juht Arunas Skuja.

Äriklassis lendajate hulk on tõusnud

Lõppeval aastal soetati Eestis äriklassi pileteid 16 protsenti enam kui mullu ning seda eriti pikematele lendudele erinevatesse Aasia sihtkohtadesse.

BLeisure ehk ärireiside pikendamine puhkusega

Töö- ja puhkusreisi ühendamine on üha kasvav trend ja seda taas just Aasia-suunalistel reisidel. Paljud eestlased on ärilistel põhjustel tihedalt seotud ka Soomega, mistõttu tehakse sageli pikem peatus Helsingis enne Aasia suunal edasi lendamist.

Üha paindlikum ja personaalsem lähenemine

Skuja sõnul liigub lennundus üha enam kogemuse personaliseerimisse. «Lisateenuste valik on tänaseks sedavõrd lai, et iga reisija saab oma reisielamuse kujundada just enese vajadustest ja rahakoti võimalustest lähtuvaks. Eestimaalaste hulgas oleme lõppeval aastal personaalsete eelistuste kasvu näinud kõikide kuude lõikes,» selgitas Skuja.

Digibuum lennunduses

«Meie tänane elu on suuresti mobiilipõhine, mistõttu muutuvad üha olulisemaks erinevad reisija elu lihtsustavad mobiilirakendused,» lisas Skuja. Reisijate hulgas muutuvad üha olulisemaks lennufirma mobiilirakendused ning lennukisalongis interneti kasutamise võimalus.