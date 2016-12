Üheksa nippi, kuidas lennujaamas stressivabalt hakkama saada

Paljud leiavad, et lennujaama külastamine ei ole üldse stressirohke ning nende rahulikkus võib tuleneda just sellest, et nad järgivad üheksat lihtsalt reeglit, vahendab Oyster.

1. Saabu varakult - kuigi see on üsna ilmselge, et lennujaama peaks varakult kohale minema, lükkavad inimesed saabumist ikka ja alati edasi. Hilinemine on aga kõige kindlam moodus, kuidas oma reisi algus stressirohkeks muuta. Pikad järjekorrad registreerimislaua juures ja turvakontrollis panevad närviliselt kella vaatama.

2. Ära pidutse - kui otsustad enne lennule minekut varaste hommikutundideni pidutseda võib see karmilt kätte maksta. Nii unustad suurema tõenäosusega maha midagi vajalikku ning ilmselt jääd ka lennujaama hiljaks, sest pohmell ei lase kiiresti liigutada.

3. Broneeri endale hotell - olenevalt sellest, kui kaugel lennujaamast elad, tuleks endale broneerida hotell. Kui ööbid eelneval ööl lennujaama lähedal, ei pea sa muretsema liiklusummikute või pikkade öiste sõitude pärast.

4. Kasuta äriklassi puhkesaali võimalusi - isegi, kui sul ei ole äriklassi piletid, võid väikese summa eest saada samuti ligipääsu mõnda puhkesaali. Seal on mugavad toolid, kus saab enne lendu lõõgastuda, ühtlasi pakutakse seal ka süüa ja juua. Samasugust võimalust tasuks kaaluda ka vahemaandumiste ajal.

5. Mõtle positiivselt - kui oled positiivselt meelestatud suhtud rõõmsamalt ka kõikidesse apsakatesse või veidratesse inimestesse, kellega sul tuleb kokku puutuda.

6. Laadi alla raadiosaateid - ükskõik kui ebameeldiv see olla ka võib, siis mõnikord lennud hilinevad ning sinna ei ole midagi parata. Siis aga on abiks alla laetud raadiosaated, mida saad rahus lennujaamas kuulata.

7. Külasta poode - poodide külastamine aitab peamiselt siis, kui oled juba koduteel. Lennujaamapoodidest saab kaasa osta suveniire ning muud head-paremat, mille soetamiseks reisi ajal aega ei jäänud.

8. Võta kaasa sobilik pagas - mõtle kõikidele reeglitele enne kui oma koti kokku pakid. Veendu, et käsipagasis ei ole ühtegi teravat eset ega liiga suuri vedelikupudeleid. Samuti veendu, et su äraantava pagasi kaal ei ületaks lubatud piiri. Kui kohver kaalub rohkem kui 32 kilogrammi ei saa sa seda lennukisse võtta isegi siis, kui oled ülekilode eest nõus maksma.

9. Lennukis võta vajalik enda juurde - lennuk on täis neid tüütuid reisijaid, kes kohe, kui lennuk on õhku tõusnud kargavad püsti ja hakkavad pagasiriiulil sobrama. Selleks, et säästaksid nii enda kui teiste närve, võta kaasa kas käe- või seljakott, kus on olemas kõik, mida just lennu ajal vajad, ning aseta see enda eesoleva istme alla.