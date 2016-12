Jooksu pistnud koer lasti Lõuna-Korea lennujaamas maha

Thai Airwaysi reisija soovis lennule koera kaasa võtta, kuid koer pääses puurist enne pagasiruumi laadimist välja ning jooksis õhkutõusu- ja maandumisrajale, vahendab Fox News.

Incheoni lennujaama ametniku sõnul oli selline asjade kulg paratamatu, sest koer oleks võinud ohustada lennukite ja reisijate turvalisust. Seni ei ole veel teada, kas koera omanik esitab lennujaama vastu ka kaebuse või mitte.

«Paistab, et lennujaama töötajad ei sulgenud puuri korralikult, mistõttu pääses koer ka põgenema. Meie meeskond jooksis kõigepealt koerale järgi, et ta kinni püüda, kuid nad ei saanud teda kätte. Seepärast tuli koer ka maha lasta, et ta ei põhjustaks õnnetust,» selgitas ametnik.

Thai Airways on koeraomaniku ees vabandanud ning pakkunud ka juhtunu eest kompensatsiooni.