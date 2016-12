Kuidas lastega lendamiseks valmistuda?

Kuid see ei tähenda, et lapse peab puhkusereisile minnes vanavanemate juurde jätma. Korraliku ettevalmistusega võib tulemuseks olla rahulik ja meeldiv lennureis koos lapsega.

Valmistage oma pagas ette. Oluline on varuda piisavalt aega, et pagas hoolikalt pakkida. Kindlasti peaks käsipagasisse lisama mõned mänguasjad, mängud, paberi ja pliiatsid, et lapsel oleks tegevust ning ta ei märkakski, et on lennukis. Tasub vältida mänge, mis sisaldavad väikeseid tükke, sest need võivad lennu ajal kaotsi minna.

Samuti tasub koju jätta lärmakad mänguasjad, mis võivad häirida teisi reisijaid. Mälumine aitab leevendada survetunnet lapse kõrvades õhkutõusu ja maandumise ajal, mistõttu tuleks kaasa pakkida lapse lemmiksnäkid. Käsipagasis peaksid olema mõned vahetusriided ja väike tekk juhuks, kui lennukisalongis on liiga jahe või palav. Tekk on lapsele abiks aga uinumisel.

Dokumendid ja reeglid. Kindlasti lugege eelnevalt läbi lennuga seonduvad reeglid, et teaksite, kui suur on pagasi lubatud kaal ja milliseid eeliseid pakub lennufirma koos lapsega lendamisel. Näiteks kuni kahe-aastastele mõeldud jalutuskärud transporditakse tavaliselt tasuta.

Käru peab sealjuures olema kokkupandav, et see mahuks salongi. Kui käru mõõtmed ületavad maksimaalse lubatud suuruse, soovitab lennumeeskond selle tõenäoliselt lennuki pagasiruumi panna. Samuti tuleks juba varakult üle kontrollida, et kaasas oleksid kõik vajalikud dokumendid. Imikutel peab kaasas olema pass, nagu täiskasvanutelgi, kuid nende lennupiletitel on tavaliselt märge, et neile ei määrata eraldi kohta. Üle kahe-aastastel lastel peab olema aga juba eraldi istekoht.

Lennu ajal. Kui võimalik, siis koos lastega lennates tuleks valida aknaalune koht, et lapsel oleks võimalik aknast välja vaadata. Mugavuse huvides võiks koti koos toidu, riiete, joogipudeli, niiskete salvrätikute ja mängudega hoida käeulatuses. Lennusaatjalt võib paluda lapse lutipudel soojaks teha, samuti tuua tekk või padi.

Fotoaparaat võib olla heaks meelelahutuseks pisut vanema lapse jaoks. Andke talle erinevaid pildistamisega seotud ülesandeid – näiteks leida pilv, mis meenutab koera või mõnda muud lemmiklooma ja pildistada seda. Kui fotoaparaati ei ole, võib seda mängu mängida ka joonistamisega.

Kõige tähtsam on see, et vanemad ise jääksid lennu ajal rahulikuks ja oleksid loomingulised, pakkudes lapsele erinevaid ajaveetmise viise.