Video: jaapanlased õpetavad turiste sumostiilis tagumikku pühkima

Jaapanlased on ilmselt märganud, et turistid jäävad nende tualette kasutades hätta, sest isegi meie jaoks tavapärasel tualetil on funktsioonid, mida eurooplaste kodus sageli ei kohta. Selleks, et turiste harida, tegid jaapanlased põhjaliku video tualettide kasutamisest ning tagumiku pühkimisest, vahendab Daily Mail.

Videos demonstreerib ülikonnas mees eri tualettide kasutamist, nende võimalusi ning ta annab vaatajatele ka variandid, kuidas oma tagumik puhtaks pühkida. Enne potile istumist soovitatakse endale sobilik viis välja valida.

Lisaks demonstreerib mees ka erinevaid variante, kuidas tualettide veepritsi funktsioonist parimat võtta. Selleks on mitu võtet alates sumostiilist kuni tornaadoni.