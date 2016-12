Mujal maailmas jõuavad jõululauale tõugud ja kakav palk

* Lõuna-Aafrika Vabariik – Ilmselt peaksid sealsed elanikud meie verivorsti võikaks, kuid ise limpsavad nad jõululaupäeval keelt frititud tõukude peale, keda nauditakse õhtul tõelise delikatessina.

* Jaapan – Jõulud ei ole traditsiooniliselt olnud jaapanlaste püha, mistõttu ei ole välismaalased suutnud seal kunagi jõulude ajal soovitud kana või kalkunit leida. Küll avastasid turistid enda jaoks kiirtoiduketi Kentucky Fried Chicken ehk KFC, kus just neid asju pakuti. KFC haaras võimalusest kinni ja ehitas sellele üles oma turunduskampaania ning nüüd on jõulude ajal KFCs käimine jaapanlaste traditsioon. Nõudlus on nii suur, et toidud tuleb kuni kaks kuud ette tellida.

* Kataloonia – Sealseid lapsi rõõmustatakse kakava palgiga, kellele joonistatakse pähe nägu ja kes kaetakse tekiga. Palk asetatakse juba varem lauale ning iga päev peab talle andma puuvilju, pähkleid ja maiustusi. Jõuluõhtul võivad lapsed palki kaigastega kolkida, et ta oma maiustused ja muu hea-parema välja kakaks.

* Venezuela – Jõuluhommikul lähevad kõik kohalikud kirikusse, kuid et sinna lõbusam minna oleks, panevad nad jalga ka rulluisud. Traditsioon on niivõrd tugev, et selleks ajaks suletakse isegi teed, et kõik kristlased jõuaksid turvaliselt kirikusse.

* Norra – Norralased usuvad, et jõuluõhtul saabuvad linna peale jõuluvana ka kurjad vaimud ja nõiad, mistõttu peidavad nad ööseks ära kõik majapidamise luuad.

* Ukraina – Ukrainas on kombeks riputada kuusele eheteks ämblikuvõrke. Legendi järgi sai traditsioon alguse vanast vaesest naisest, kes ei jaksanud kuusele ehteid osta. Hommikul üles ärgates nägi ta aga, et ämblikud olid öösel tema jõulupuu võrkudega ära kaunistanud.

* Saksamaa – Jõuluõhtul peidetakse kuuse sisse väike hapukurk. Laps, kes hommikul esimesena kurgi kuuse seest üles leiab, saab väikese kingituse.

* Guatemala – Enne jõuluõhtut peavad kõik elanikud oma majapidamise puhtaks pühkima. Iga piirkond kogub seejärel oma tolmu ja prahi suurde hunnikusse, kuhja otsa asetatakse saatana kujutis ning siis süüdatakse see kõik põlema.

* Kuuba – Remediose linnas toimub suur Parrandase festival. Linn jaotatakse kaheks meeskonnaks ning mõlemad peavad ehitama lambipirnidest jõuluskulptuuri. Jõuluõhtul süüdatakse skulptuuris tuli.

* Itaalia – Itaallased on alati olnud tuntud oma toidukultuuri poolest. Jõuluõhtul annavad nad endast aga parima ning lauale peab jõudma seitse eri kala, mis on tehtud seitset moodi. See on traditsioonide järgi miinimumnõue, kuid paljud pered jõuavad serveerida isegi 12 käiku.