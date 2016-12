ERM valiti maailma parimate kultuurihoonete hulka

2016. aastal avati hulgaliselt kauni arhitektuuriga galeriisid, muuseumeid ja kogunemiskohti. Valikust leiab paikasid Marokost Ameerika Ühendriikideni.

Kõige keskkonnasõbralikum maja - Cop22 küla Marrakeshis

Konverentsikeskus peab olema tagasihoidlik, austama oma ümbrust ning kindlasti peab see olema ka keskkonnasõbralik. Cop22 disainisid Oualalou+Choi arhitektid ning see leidis kasutust novembris toimunud kliimakonverentsi ajal. Kompleksi keskse hoone sissepääs peegeldab oma kujult MAroko traditsioone. Enamik ehitusel kasutatud materjalidest on ka taaskasutatavad.

Parim monument - Dialoogi keskus Przelomy Poolas

Szczecini linnamuuseum on saanud ka maailma arhitektuuriauhindade galal aasta hoone auhinna. Hoonet on kasutatud poliitiliste ja sotsiaalsete meeleavalduste kogunemiskohana juba alates Teisest maailmasõjast. Uuemal ajal on hoone esimesele korrusele lisatud aga ka galerii. Ehitis on täielik hübriid, olles osaliselt avalik väljak, osaliselt muuseum ning osaliselt monument.

Parim käsitööna valminud maja - Crystal Houses Amsterdamis

Amsterdami ostutänaval paistab silma Chaneli pood. Maja on kaetud 7000 käsitsi valmistatud klaasist klotsiga, mis annavad majale läbipaistvuse ilme. Vastavalt päevavalgusele muudab fassaad ka värvi, mis lisab veelgi maagiat.

Parim usuhoone - Baha'i tempel Santiagos

Templi ehitamiseks kulus 13 aastat, kuid nüüd on see Andide jalamil asuv usuhoone tõeline pärl. Hoone näeb välja, kui suur lilleõis ning sees tervitab usklikke 30 meetri kõrgune avarus. Ehitusel on kasutatud Portugali marmorit ja spetsiaalselt valmistatud klaasi. Ideekonkursi üheks eelduseks oli, et maja peab püsima vähemalt 400 aastat, mistõttu on selle osasid testitud ka maavärinate suhtes, mida seal piirkonnas sageli esineb.

Parim puidust hoone - Romsdali Rahvamuuseum Norras

Tegemist on hoonetekompleksiga, kus on ruumi kunstinäitustele, raamatukogu arhiivile, auditooriumile, väikesele poekesele ja kohvikul. Eemalt vaadates paistab muuseum väikese ja tagasihoidliku muinasjutulossina. Selle teravatipuline katus meenutab aga ümbritsevat mägist piirkonda.

Parim kunstigalerii: Newport Tänavagalerii Londonis

Galerii ehitamise tarbeks renoveeriti hulgaliselt kuninganna Victoria aegseid hooneid, et luua üks suur maja, kus kunstinäituste jaoks jaguks pinda läbi kahe korruse. Galeriis kohtub vana uuega ja omamoodi vaatamiväärsused on juba spiraaltrepid, mida ääristavad valged käsipuud.

Kohalikku elu kõige paremini peegeldav hoone - Totihue kabel Tšiilis

Kabeli ehitamiseks kasutatud hoone tuli 2010. aastal pärast laastavat maavärinat sulgeda. Tšiili arhitekt otsustas sellele aga uue elu anda. Vanas silohoones asuvasse kabelisse paistab läbi 12 väikese ava kaudu piisavalt päevavalgust, kuid altarit valgustab siiski klassikaline suur aken.

Parim kultuuriline institutsioon - Eesti Rahva Muuseum

Endisele Nõukogude lennuväljale ehitatud õrna, kuid imetabase disainiga muuseumihoone annab edasi tugeva sõnumi. Hoone tähistab riigi kultuurilist identiteeti, mida varjutab mõnikord okupatsiooni ja sõjaga märgistatud minevik.

Majesteetlik klaasist ja betoonist hoone kogub kokku väärtesemed, mis Teise maailmasõja ajal üle linna laiali paisati. Fassaadilt leiab ka viite rukkilillele ning kui sellele muuseumist seest valgust heita, siis heidab see imeilusa kujundi ümbruskonnale. Juba on muuseum rahvuslikuks uhkuseks ja sealt leiab galeriisid, kaks püsinäituse ala, konverentsisaali, õppeklassid ja raamatukogu.

Parim kunstimuuseum - Audaini kunstimuuseum Whistleris

Roheluse keskel asetsev kunstimuuseum on ühtaegu abstraktne ja vaoshoitud. See on ehtne näide sellest, kuidas tagasihoidlikkusel võib samuti olla tugev jõud. Ka interjööris on hoitud lähedust loodusega. Galerii heledad toonid, mida saadavad puidudetailid avaldavad austust Kanada kaunile loodusele.

Parim keskus - Oculus New Yorgis

Oculus näeb välja kui õhkutõusev lind ning sel on avatav klaasist katus. Kuigi tegu ei ole kultuuri- vaid pigem hoopis transpordikeskusega, valiti see endiselt parimate hulka, kuna teistel oleks siit palju õppida. Ühtlasi on see monument 2001. aasta terrorirünnakule, mis innustab inimesi edasi liikuma.