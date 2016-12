14 Hispaania hästi hoitud turismisaladust

Tuntud kohad nagu Madrid ja Barcelona on väga ilusad, kuid Hispaanial on veel üht-teist mida külastajatele pakkuda, kui vaid õigest kohast otsida. The Local on kokku pannud nimekirja Hispaania varjatud pärlitest, mida tegelikult võiks uudistamas käia.

Segovia kindlusloss - lossi külastades tekib tunne nagu oleks sattunud mõnda Disney filmi ning seda õigustatult, sest siit saadi inspiratsiooni Tuhkatriinu lossi kujundamisel. Loss on läbi ajaloo mänginud tähtsat rolli Hispaania kuningatele ja kuningannadele, mistõttu on teda alati ka hästi säilitatud, et järgmistel oleks seal hea olla. Segovia asub MAdridist lühikese rongisõidu kaugusel, mistõttu on seda paras just ühe väljasõiduna kasutada.

Cartagena - seal asub üks surimaid kaitsesadamaid Lääne-Vahemere piirkonnas. Sadama hea asukoha tõttu on seal kanda kinnitanud kõik vallutusväed. Linnas on ka Rooma amfiteater ja veel muudki vaatamisväärset, mida turistid saavad imetleda.

Calle de Laurel - milleks piirduda toidukultuuri nautlemisel vaid Madridi La Latina või San Sebastiani linnaosaedag, kui võib minna ka kuulsale Calle del Laurelile, kuhu kogunevad igal õhtul kohalikud, et juua head veini ning maitsta huvitavaid roogasid. Logorno linn on La Rioja piirkonna pealinnaks, mis on tuntud just oma imeheade veinide poolest.

La Graciosa - kui neist kanaari saartest, kus pidu kestab varaste hommikutundideni on villand, tuleks põgeneda La Graciosa saarele, mis asub kõigest kaks kilomeetrit Lanzarotest põhja pool. Saarel on vaid mõned üksikud korterid, mida turistidele välja üüritakse, mistõttu on saar turistidest pea täielikult puutumata.

Las Medulas - kunagi asus siin Rooma impeeriumi kõige tähtsam kullakaevandus ning arheoloogid on sealt piirkonnast leidnud mitmeid roomlaste asulaid. Peamiselt tuleks Galicia ja Castilla y Leoni piirile imeilusat loodusmaastiku vaatama minema.

Burgos katedraal - gooti stiilis katedraal on terve Hispaania üks vähemrahvastatuid UNESCO maailmapärandi vaatamisväärsuseid. Unikaalse arhitektuuriga ja hiigelsuur katedraal varjab endas ka Hispaania kangelase El Cidi matmispaika.

Cuenca - Cuenca on kuulus oma rippuvate majade poolest, mis ähvardaks justkui üle kaljuääre kukkuda. Lisaks asub siin linnas ka Hispaania vanim gooti stiilis katedraal.

Cape Finisterre - Rooma aegadel peeti seda paika maailma lõpuks. Traditsiooniks on ka saanud, et rändurid, kes läbivad Santiago de Compostela põletavad siin ära oma riided ja saapad, millega nad matka läbisid.

El Parque Natural del Cabo de Gata - Hispaanias on ohtralt looduskaitsealasid ja -parke, mistõttu võib loodusearmastajatel silme eest kirjuks minna. Selles pargis on mitmeid külasid, randasid ja rohealasid, mis on kõik olnud kaitstud linnastumise ja liigse turismi eest.

Ubeda ja Baeza - renessanssi stiilis linnakesed Jaerni provintsis on täis paleesid ja kirikuid. Mõlemad linnad on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Ohtrad oliivisalud pakuvad ka turistidele võimalust maitsta värskelt valminud oliiviõli.