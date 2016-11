Ryanair hakkab pakkuma kõigile tasuta lende

«Minu visiooni kohaselt on viie kuni kümne aasta pärast kõik Ryanairi lennud tasuta. Sellisel juhul on lennud kõik täis ja meie hakkame jagama lennujaama kasumeid ning teenime sealt ka ise,» selgitas Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary Travel and Leisure vahendusel.

Idee kohaselt hakkavad inimesed, kes Ryanairiga reisivad, lennujaamades rohkem kulutama ning lennujaamad peaksid olema altid ka seda käivet lennufirmaga jagama.

Selle aasta lõpuks on Ryanair üle maailma lennutanud umbes 119 miljonit inimest ning 2024. aastaks plaanitakse see number tõsta 200 miljonini. Suuremad reisijate numbrid tähendavad aga ka seda, et Euroopa väiksemates lennujaamades hakkab käima ka rohkem rahvast.

Juba seni on väiksemad lennujaamad tunnistanud Ryanairi tuleku positiivset mõju. Paigad, kus varem inimesi ei liikunud, on pärast Ryanairi lendude alustamist täitunud tuhandete inimestega.

Seni küsivad enamik Euroopa lennujaamasid lennufirmadelt pearaha. See summa on küll sageli erinev, kuid näiteks Inglismaal on selleks 18 eurot inimese kohta. Lennujaamad soovivad aga samuti inimesi enda juurde meelitada, mistõttu hakatakse taolisi tasusid tasapisi ära kaotama.

Kuna Ryanairi lennud maksavad aga sageli vähem kui 18 eurot, siis selle tasu kadumisel olekski Ryanairil võimalik pakkuda tasuta lende. Selle aasta keskmine piletihinna tase oli Ryanairil 56 eurot ning selles hinnas sisaldus ka üks äraantav pagas. Lennufirma hinnangul ootab järgmisel aastal ees 10-15 protsendine hinnalangus.

Ryanairi käibest moodustab peaaegu ühe neljandiku kõiksugused lisatasud, alates äraantavast pagasist kuni eineteni välja.