Selgus eelmise aasta parim suusakuurort

Val Thorensist leiab pikad laskumised, head restoranid ning kustumatu ööelu. Lisaks on see kuurort üks suurest Les 3 Vallees ehk Kolme Oru suusapiirkonnast, mis on maailma suurim omavahel ühendatud suusaala, vahendab The Culture Trip ja Daily Mail.

Lisaks Val Thorensile kuulub Kolme Oru alla veel ka Courchevel ja Meribel. Hääletusel osalesid kokku 1,6 miljonit inimest 85st riigist. Kuurordi juhatajate sõnul on nad korduvalt tähtsa auhinna pälvinud pideva tagasiside küsimise tõttu.

2010. aastal seati kuurordis sisse kümne aasta pikkune strateegia, mille hulka kuulus 839 miljoni kulutamine innovatsioonile. Nii pannakse sel hooajal radadele monitooringu süsteemid, mis näitavad ära, millised rajad on tegelikult kõige tihedama liiklusega. Sellist süsteemi ei ole Prantsusmaal varem kasutatud.

Võistlusel osalesid suusakuurordid üle maailma, muuhulgas Lõuna-Koreast, Austraaliast ja Argentiinast.