Eesti ettevõtjad eelistavad reiside broneerimisel agentuuride teenust

Uuringutulemuste kokkuvõttena võib öelda, et Eesti ettevõtjad kasutavad reiside broneerimisel enamasti reisiagentuuride vahendust. Sõltuvalt teenuse liigist ja sihtkohast tehakse valik online-agentuuride ja traditsiooniliste agentuuride vahel. Kolmandik kõikidest reisimisega seotud tehingutest sõlmitakse otse teenusepakkujaga.

Populaarseimad reisiteenused

Küsitluse tulemused näitavad, et reisiteenustest ostavad Eesti ettevõtjad kõige enam hotellimajutust, lennufirmade pileteid ja reisikindlustust. Järgnevad regulaarliinide laevapiletite, odavlennufirmade lennupiletite ja autorendi teenuse ostmine. Väiksemas mahus ostavad ettevõtjad viisade vormistamisega seotud teenuseid, kortermajutust, reisipakette, rongipileteid ja kruiise.

Lennupiletite tellimiskanalid ja -harjumused

Uuring näitas, et IATA litsentsiga (ehk traditsiooniliste) lennufirmade pileteid ostavad Eesti ettevõtjad kõige enam reisibüroodelt: 41 protsenti vastanutest kasutab peamiselt online-lennuagentuuride ja 35 protsenti traditsiooniliste reisiagentuuride konsultandi teenust. Paljud lennupileti ostjad ei ole teadlikud sellest, et online-agentuurid on ärimudeli mõttes täpselt samasugused nagu traditsioonilised reisibürood ning teenivad vahendusteenuselt kasumit samadel alustel.

Vaid 24 protsenti Eesti ettevõtjatest ostab lennupileteid otse lennufirmalt ning maailma statistikat arvestades võib eeldada, et see number langeb tulevikus veelgi.

Odavlennufirmade piletite ostmisel on nii Eestis kui mujal maailmas peamiseks kanaliks lennufirma koduleht. Veidi vähem kui pooled Eesti ettevõtjad ostavad aga ka odavlennufirma pileteid tradisioonilistest või online-reisibüroodest.

Majutusteenuste kasutamine ja tellimiskanalid

Majutuse broneerimisel eelistab suurem enamik Eesti ettevõtjatest online-agentuuride teenust. Hotellimajutuse broneerib 59 protsenti vastajatest online-agentuuris, 21 protsenti teeb tehingu hotelliga otse ning 20 protsenti kasutab professionaalse reisikonsultandi abi.

Kortermajutuse tellimisel teeb 59 protsenti vastajatest tehingu online-agentuuris, 33 protsenti otse korteri omanikuga ja reisikonsultandi abi kasutab 8 protsenti vastajatest. Kortermajutuse ehk mitteametliku kodumajutuse kasutamine on lühikese ajaga muutunud Eestis väga populaarseks. Eesti statistika eristub muust maailmast selles osas, et lisaks puhkusereisijatele kasutavad ka siinsed ettevõtjad sageli kortermajutust, mis rahvusvaheliselt ei ole ärireiside puhul levinud praktika.

Enamik kortermajutuste broneeringuid tehakse online-agentuuride kaudu, millest tuntuimad on Airbnb ja booking.com.

Reisikindlustuse tellimiskanalid

Reisikindlustust ostab 42 protsenti ettevõtjatest otse kindlustusseltsilt, 30 protsenti kasutab professionaalse reisikonsultandi abi ja 28 protsenti ettevõtjatest ostab kindlustuse online-agentuurist. Paljud Eesti reisijad kasutavad pankade vahendatavaid reisikindlustusi, mis kaasnevad krediit- või deebetkaardiga, ning sõlmivad lepingu kindlustusseltsiga panga vahendusel.

Laevapiletite tellimiskanalid

65 protsenti vastanutest ostab regulaarliinide laevapileteid otse laevafirmadest, 21 protsenti tellib laevapiletid online piletiagentuurist ja vaid 14 protsenti kasutab professionaalse reisikonsultandi abi. Tulemustest võib järeldada, et laevapiletite puhul on tegemist igapäevase teenusega, millesse suhtutakse kui bussipileti ostmisesse.

Kogukulude jagunemine teenusepakkujate vahel

Uuringu tulemused näitasid, et reisimisega seotud kogukulude arvestuses sõlmitakse kaks kolmandikku ehk 65 protsenti kõikidest tehingutest reisiagentuuride vahendusel (33 protsenti reisiteenuste kogukulutustest tehti kodumaiste reisiagentuuride ja pea 32 protsenti välismaiste online-agentuuride kaudu). Üle 35 protsendi tehingutest sõlmiti otse teenuse pakkujaga, kelleks võib transporditeenuste puhul olla vedaja ning majutuse ja muude teenuste puhul omanik.

Kokkuvõte

Uuringutulemuste kokkuvõtteks võib öelda, et ostukanali valiku teevad enamik Eesti ettevõtjaid tulenevalt kanali hinnakuvandist, mitte reaalsest hinnavõrdlusest. Nii ärireiside kui puhkusereiside puhul ei ole ühest soovitust kanali osas. See, kas tehing on mõttekas teha otse teenusepakkujaga, kasutada traditsioonilise või online-reisibüroo teenust, sõltub eelkõige konkreetsest teenusest ja reisi iseloomust, kuid kindlasti tasub alati teha hinnavõrdlus ja viia ennast kurssi erinevates kanalites pakutavad teenuse täpse sisuga.

Vastajate demograafilised näitajad

Uuringus osales 3989 ettevõtjat, neist 59 protsenti naised ja 41protsenti mehed. Kõige suurem osalejate arv oli 41-55-aastaste ettevõtjate hulgas, 34 protsenti vastajatest olid vanusegrupis 31-40, 14 protsenti vanusegrupis kuni 30 eluaastat ja 11 protsenti vastajatest vanusegrupis 56-69, üle 70-aastaste vanusegrupis jäi osalejate arv alla 1 protsenti.