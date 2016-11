CNNi esiuudis: kaheksa põhjust, miks külastada Tallinna

Eesti pealinn Tallinn on ehk küll endine Nõukogude linn, kuid 25 aastaga iseseisvana riigina on see paik läbinud suured muutused. Tallinn on Läänemere-äärsetest pealinnadest vanim ning sel on omapärane imago, mis erineb oluliselt teistest Euroopa linnadest, seisab CNNi uudistes.

Sõnapaar «endine Nõukogude» kannab tavaliselt endaga kaasas üsna rasket taaka. Tavaliselt kujutab see midagi halli ja sünget, mida enamik turiste sooviks vältida. Tallinna puhul see aga ei kehti. 25 aasta jooksul, mil Eesti on nautinud iseseisvust, on see linn läbinud tõelise kultuurirevolutsiooni.

Kuigi Tallinn pannakse sageli ühte patta Skandinaavia ja Põhjamaadega, siis see Läänemere-äärne linn on tegelikult väga teistsuguse imagoga. Osa Tallinna võlust peitub aga tema pikas ajaloos.

UNESCO maailmapärandi nimistus olevas vanalinnas on käänulised tänavad, külluslikult kaunistatud uksed ja keskaegsed siseõued. Siin linnas on omal ajal jalutanud nii kuningad, kuningannad kui ka tsaarid.

Nüüd tõmbab Tallinna vanalinn aga ligi muhedat nooremat rahvast, kes otsib häid toiduelamusi ja luksuslikke butiikhotelle.

Lisaks sellele on Tallinnas ka modernne ja elav uuslinn, kus tegutseb ühe inimese kohta rohkem idufirmasid kui üheski teises Euroopa linnas. Siit on muuhulgas pärit ka Skype. Eestlased on äärmiselt uhked oma ettevõtlikkuse, eriti kõige digitaalse üle.

Siin on kaheksa parimat kogemust, mida traditsioonide, innovatsiooni-, toidu- ja kultuurilinnast Tallinnast jahtida.

1. Imetle kauneid vaateid mõnest katusebaarist

Selleks, et joogi kõrvale ka kauneid vaateid nautida, tuleks minna Radisson Blu Sky hotelli katusebaari. Siit on näha kõik vanalinna keskaegsed tornid ja ka Läänemeri. Baar ise asub hotelli 24. korrusel, 90 meetri kõrgusel. Kokteile võib nautida nii terrassil kui ka kohvikus sees.

2. Eksi vanalinna

Siin ei ole vaja ühtegi linnakaarti. Vanalinn ei ole väga suur, mistõttu on see ideaalne paik, kuhu ära eksida. Kaunid pastelsed majad ning Raekoja plats on justkui mõnest laste muinasjuturaamatust välja võetud. Ühtlasi on siin ohtralt galeriisid ning käsitöökodasid. Kangameistritest keraamikapoodideni, maalidest eheteni; kui on olemas mõni asi, mida saab kätega teha, siis suure tõenäosusega korraldatakse vanalinnas selle jaoks töötubasid.

3. Naudi moodsat Eesti kööki

Paljudes tagasisideportaalides troonib esikohal Rataskaevu 16 ja selles ei pea tõepoolest pettuma. Restorani nimi on ühtlasi ka selle aadress, sest omanikud ei suutnud tükk aega head nime välja mõelda, mistõttu nad otsustasid lihtsuse kasuks.

Seda sama teevad nad ka oma toiduga. Moodne, kuid kõiki Eesti traditsioone austav, menüü on nagu kohaliku turu müüginimekiri. Sealt leiab kõike alates värskelt soolatud lõhest kuni heeringa, kitselihasalati ja pardikoibadeni välja. Vastavalt hooajale on seal ka tummised supid ja saiavorm.

4. Vaata Vene arhitektuuri

1800. aastate lõpus ehitatud Nevski katedraal on seniajani üks parimaid näited Vene impeeriumi arhitektuurist. Kuna katedraal meenutab paratamatult Vene võimu all olemist, siis ootas ka seda ehitist ees lammutamine, kuid väheste ressursside tõttu jäi see plaan pooleli.

Pärast Nõukogude võimu alt vabanemist katedraal ka restaureeriti ning see saavutas oma kunagise hiilguse.

5. Külasta Kadrioru lossi

Põhjasõja lõpupoole otsustas Peeter I ehitada oma naisele suursuguse palee. 19. sajandil tehti aga mitmed renoveerimistööd ning tänu sellele näeb ehitis veel nüüdki kaunis välja. Siin asub Kadrioru kunstimuuseum, kus on välja pandud mõned parimad Eesti kunstnike tööd.

Loss asub Tallinna suurimas ja uhkemas, Kadrioru, pargis, kuhu on istutatud rohkem kui 70 hektari jagu lillepeenraid, tehtud ilusaid aiakesi, lisatud tiike ja purskkaevusid.

6. Maitse käsitööõlut

Kuigi Eesti on väike, siis käsitööõlut toodetakse seal järjest rohkem. Õllenaut on üks esimesi käsitööõllesid, mis tuli turule juba 2013. aastal. Umbes aasta pärast seda ilmus välja veel kuus uut tootjat.

Õlle proovimiseks on palju häid kohti. Vanalinnas kõndides on lihtne märkamata jätta baari Koht. Põrgu baar aga uhkeldab ühe suurema valiku käsitööõllede ja -siidriga. Veidi vanalinnast väljas asub Pudel, kus saab nii süüa kui juua.

7. Kõnni Katariina käigus

Väikese jalutuskäiguga Katariina käigus reisid ajas tagasi. Käik ühendab omavahel Vene ja Müürivahe tänavaid ning seal asub ohtralt töötubasid, kus tegutsevad erinevad käsitöömeistrid. Just siit tuleks kaasa osta mõni suveniir. Lisaks tasub pilk peale heita ka kiriku varemetele ja iidsetele hauakividele.

8. Õpi elust Nõukogude Liidus

Okupatsioonimuuseum jutustab eestlaste loo Nõukogude Liidu võimu all. Püsinäitusel saab näha väljapanekuid dokumentidest ja esemetest, nagu põgenikepaadid ja -kohvrid, mida sel süngel perioodil kasutati. Lisaks on seal välja pandud hooajalisi näitusi.

Lisa: Peatu ajaloos

14. sajandist pärit St Petersbourgi hotell on Tallinna vanim majutusasutus. Luksuslik viie tärni hotell on väga hea asukohaga vanalinnas.