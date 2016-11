Viis asja, millele enne tänavatoidu söömist tähelepanu pöörata

Tänavatoit annab suurepäraselt edasi kohalikku kultuuri ja maitseid ning ühtlasi on see ka odavam, kui restoranis söömine. Enne, kui toidukärust õhtusööki ostma asud, tasub pöörata tähelepanu mõnele detailile, vahendab Insider.

1. Tee eeltööd

Enne reisile minekut otsi välja, mida sealsed kohalikud tavaliselt söövad, mida tänavatel pakutakse ning kuidas need asjad välja näevad. Sellisel juhul võid olla kindel, et saad tõelise kohaliku elamuse, mitte ei satu mõnda turistilõksu, mille valmistamisest kohalikel suuremat sorti aimugi ei ole, mistõttu võid saada ka mõne viiruse.

2. Oota järjekorras

Kui mõne toidukäru juures lookleb pikk järjekord kohalikest, siis tasuks sinna sappa võtta ja see järjekord ära oodata. Suure tõenäosusega saad siis imeliselt hea roa. Muidugi ei tasu pikka järjekorda võtta mõne suure vaatamisväärsuse kõrval asuvasse tänavatoidu kohta. Suure tõenäosusega on seal palju rahvast vaid oma asukoha tõttu. Otsi nurgataguseid kohtasid, kus näed kohalikke einestamas.

3. Söö siis, kui söövad kohalikud

Kellaajad, mil inimesed armastavad süüa, on üle maailma väga erinevad. Kui suudad end kohalikega samasse rütmi viia, võid olla kindel, et toit, mida sulle pakutakse on kindlasti värske.

4. Kui vett ei saa juua, ei tohi süüa ka juurvilju

Pikad puu- ja juurvilja letid võivad sageli olla ahvatlevad, kuid kui viibid riigis, kus vett juua ei tohiks ning üldiselt väldid ka kõiki kraaniveega tehtud jooke, siis tasuks hoiduda ka paljudest puuviljadest. Sageli neid pestakse tavalise kraaniveega või ei pesta neid üldse. Eelista pigem puuvilju, mida saad koorida, sellisel juhul on haigestumise risk oluliselt väiksem. Samuti peaksid sööma alati ka küpsetatud juurvilju.

5. Usalda oma sisetunnet

Kui sa ei ole kindel, kas toidu valmistamise tingimused on sulle vastuvõetavad, siis jäta pigem söömata. Isegi, kui oled juba igal pool maailmas tänavatoitu söönud, siis iga riik on erinev ning samuti ka iga toidukäru. Kui toit ei näe hea välja või lõhnab veidralt, siis jäta see pigem söömata ning mine otsi mõni teine toidukäru.