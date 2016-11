Mis juhtub, kui lennuki tualetis vett tõmmata?

Esimesed lennud olid niivõrd lühikesed, et pilootidel ega reisijatel ei jõudnud tekkidagi isu enda kergendamise järele. Hiljem aga, Teise maailmasõja ajal, anti pilootidele kaasa ämbrid, kuhu sai oma asja ära ajada, vahendab Telegraph.

Ämbritest kippus selle sisu turbulentsi või mõne järsema manöövri ajal pidevalt välja rappuma, olgu siis põrandale, seintele või isegi laele. Kuulujuttude kohaselt tühendasid piloodid toona oma ämbreid samal hetkel, kui lasid välja mõne pommi.

Praegusel ajal tuntud vaakumiga tualett patenteeriti alles 1970ndatel aastatel ning 1982. aastal võttis selle kasutusele esimesena Boeing. Pärast James Kemperi loodud tualetti, mis kasutas väga vähe vedelikku ning mis oli kaetud kleepumisvastase kihiga, ei ole tualettides enam suurt muutust toimunud.

Paljud on arvamusel, et kõik väljaheited lastakse merekohal lennukist lihtsalt välja, see ei vasta aga tõele. «Lennu ajal ei ole sellist asja lihtsalt võimalik teha. Lennu lõppedes imetakse sinine vedelik koos reisijate panustega suurde konteinerisse,» rääkis piloot Patrick Smith.

Siiski ei ole see täiesti võimatu, et vetsupotist alla lastud sisu kogemata lennu ajal juba lennukist välja kukub. Mõni aeg tagasi sai üks Kalifornia elanik kohtus võidu, sest «sinine jää» kukkus läbi tema jahi katuseakna. Tualeti süsteemis tekkis rike, mistõttu pääses sealt ka vedelik välja, mis siis õhus jäätus ja suurte tükkidena alla kukkus.

Boeing 727 sattus aga ohtlikku olukorda, sest tualetis tekkis samuti leke ning suur jäätunud tükk lendas mootorisse ning vigastas seda tugevalt.