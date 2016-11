Restoran, kus pakutakse päris rotiburgereid

Krasnodar Bistro menüü on täis kohalikke tooraineid, kuid kõige veidram neist on ilmselt nutriaburgerid. Nutriad on erkoranžide hammastega jõerotid, kes elavad peamiselt Lõuna-Venemaal, vahendab Lonely Planet.

Restoran pakub nutrialiha burgerite vahel, hot dogi saia vahel ja praetud pelmeenide sees. Nutriad paarituvad kiiresti ja palju, mistõttu on nende karv kasukate tegemiseks odavam. Seepärast jääb järgi ka ohtralt liha, mida seiklushimulised kokad saavad ära kasutada.

Inimesed ei peaks närilise liha söömist kartma. «Nutriad on väga puhtad loomad. Nad on taimetoidulised ning lisaks pesevad nad toidu enne söömist alati ka puhtaks. Lisaks on lihas veel kõrge omega 3-rashvappe tase. Paljud arstid isegi soovitavad seda,» sõnas kokk Takhir Kholikberdiev.

Шок! #Бургер из нутрии в 300 метрах от Кремля! #нутриянекрыса A photo posted by Krasnodar Bistro (@krasnodarbistro) on Nov 12, 2016 at 6:22am PST

Liha maitseb nagu küüliku oma, kuid seda on palju kergem valmistada ning see säilib pikemalt pehme ja mahlakas. Väidetavalt on selline julge käik innustanud ka teisi restoranipidajaid tulevikus rotiliha kasutamist, mistõttu võib peagi Moskvas selliseid restorane veelgi leida.