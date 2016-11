Pildid: Jaapani kivimuuseumist leiab kuulsuste teisikud

Kui geoloogia oleks kunstivorm, siis see Jaapani muuseum oleks kindlasti Louvre'iga samal tasemel. Chinsekikan, mis tõlkes tähendab huvitavate kivide koda, on külalisi Chichibus Jaapanis vastu võtnud juba viimased 50 aastat, vahendab Travel and Leisure.

In Japan they have an entire museum dedicated to rocks that look like human faces pic.twitter.com/olyKiWr25e — chubs (@sweetpuke) November 15, 2016

Nende kollektsioonist leiab kokku 1700 kivi, millest 900 meenutavad inimpäid. Nende hulgas leidub kuulsuseid, tegelaskujusid ja isegi valitsuse juhte.

Algselt plaanis muuseumi avanud mees koguda haruldasi kivisid, kuid aja möödudes kasvas tema kollektsioon suuresti just kummalise kujuga kivide arvelt. Muuseumi asutaja suri juba 2010. aastal, kuid äri võttis üle tema tütar ning muuseum on endiselt turistidele avatud.

Japan Has A Museum Of Rocks That Look Like Faces https://t.co/dOzKrqLwoj pic.twitter.com/zcRnoNJDpK — The BOB & TOM Show (@bobandtom) November 16, 2016

Kollektsioonist võib leida kivisid, mis sarnanevad filmitegelastele E.T. ja kalapoeg Nemo või kuulsustele nagu Elvis Presley ja Mihhail Gorbatšov. Enamik kollektsioonis olevatest kividest on leitud lähedal asuvast Arakawa jõest.