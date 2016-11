Vaata, kust saab parimaid Itaalia magustoite

Asjatundjate sõnul on Itaalia magustoidu sektor järjest kasvamas. Itaalia magustoidumeistrid on tuntud oma viimase peale lihvitud professionaalsuse, loovuse, tehnika ja omapäraste koostisainete kasutamise poolest, vahendab The Local.

Kokku said 18 Itaalia pagarikoda Gambero Rossolt rohkem kui 90 punkti, mis tähendab, et neile anti ka Tre Torte ehk Kolme Koogi tiitel, mis on võrdeline Michelini kolme tähega.

Kõige parem neist oli Brescias asuv Pasticceria Veneto, mis sai kokku lausa 95 punkti. Paiga omanikuks on tuntud kokk Iginio Massari, kes on koogi tegemistest välja andnud ka mitmeid raamatuid ning on üks saatejuhtidest Itaalia Meisterkoka saates. Kui Breciasse aega minna ei ole, siis Kolme Koogiga pärjatud pagarikodasid on üle terve Itaalia.

Lisaks andis Gambero Rosso välja ka mitmeid eriauhindasid. Corsino pagarikoda Siracusas sai auhinnaks Maitse ja Tervise tiitli, sest nende valikus on kõik gluteenivabad tooted. Aasta uustulnukaks kuulutati La Patisserie des Reves Milanos, vaid mõned sammud eemal kuulsast katedraalist.

Kolm Kooki tiilti võitnud pagarikojad:

1. Pasticceria Veneto, Brescia

2. Dalmasso, Avigliana

3. Maison Manilia, Montesano sulla Marcellana

4. Besuschio, Abbiategrasso

5. Gino Fabbri Pasticcere, Bologna

6. Acherer, Brunico

7. Biasetto, Padua

8. Nuovo Mondo, Prato

9. Pasquale Marigliano, Ottaviano

10. Bompiani, Rome

11. Caffè Sicilia, Noto, Syracuse

12. Cortinovis, Ranica

13. Cristalli di Zucchero, Rome

14. Dolce Reale, Montichiari

15. Ernst K Knam, Milan

16. Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro, Piaggine, Sardinia

17. Rinaldini, Rimini

18. Sal De Riso Costa d'Amalfi, Minori