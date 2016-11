27-aastane lennufirma ootab endiselt lennuluba

Ameerika Ühendriikide lennufirma Baltia on aga 27 aastat oodanud lennuluba ning ei ole seega ühtegi sõitu reisijatega veel teinud. 1989. aastal loodud lennufirma lubas hakata pakkuma vahepeatusteta reisi New Yorgist Peterburi, puhkusepakette ja boonuspunkti süsteemi, vahendab Easy Voyage.

Kodulennujaamaks oli Baltial New Yorgi JFK lennujaam ja firma esindaja sõnul ootavad nad endiselt Ühendriikide Föderaalselt Lennuametilt lennuluba. Luba ei ole lennuamet tahtnud firmale aga anda, sest nad on seitse korda läbi kukkunud loa saamiseks vajalikel testidel ja seda peamiselt hädaabi liuradade vea tõttu.

Arusaadavalt ei ole lennufirma selle ajaga ka kasumit teeninud ning on kogunud kokku hoopis hiiglasliku, 112 miljoni euro suuruse võla. Siiski ei ole nad nõus veel alla andma. Firma kolis oma tegevusega väiksemasse Willow Runi lennujaama Michiganis. Kolimise arvatavaks põhjuseks on see, et väidetavalt on väikses lennujaamas kergem lennuluba saada.

Kuigi Baltial ei ole mingit plaani loobuda oma ainsast lennukist, 37-aastasest Boeing 747st, ei tundu nende tulevik väga helge. Lennufirma esindajate sõnul on neil plaanis hoopis rentida uuemaid lennukeid ning loodetavasti toob see käik neile ka kaua oodatud lennuloa.

«Ma tahan, et kõik meie aktsionärid teaksid, et Baltia meeskond teeb järjepidevalt tööd selle nimel, et lennukeid õhku saada,» ütles Baltia president Russell Thal.