Uus trend: osta korter kruiisilaeval

Kruiisilaevadele korterite ostmine on muutumas järjest populaarsemaks. «Elamulaeva» nime all tuntud kruiisilaevad on erinevad turistilaevadest, kuhu tavaliselt püsivat kodu endale osta ei saa. Neist vanim asus seilama juba 2002. aastal, vahendab Insider.

Selliseid elamulaevasid ehitatakse aga järjest juurde. Varsti on valmimas kaks hiiglaslikku laeva, kus korteri hinnad jäävad 308 000 ja 1,1 miljoni euro vahele. Valikuvõimalus on suur ning soetada võib endale klassikalise kolme toalise, kui ka suure katusekorteri. Lisaks tuleb maksta iga aasta ka hoolduskulude eest, mis vastavalt korteri suurusele võivad samuti ulatuda tuhandetesse eurodesse.

Lisaväärtust sellisele omapärasele lahendusele annab seegi, et kuna laev on tegelikult reisijate kollektiivomand, siis saavad nemad ka üheskoos otsustada, kuhu tuleb sõita. Sel aastal peatud elamulaev The World 104 sadamas 30. erinevas riigis.

Laevaelanike keskmine vanus on üle 64, kuid 35 protsenti korteriomanikest on alla 50. Enamik neist kasutab kortereid teise eluasemena ning laeval viibitakse nii vaid paar kuud korraga. Ülejäänud ajal saab korteri välja rendile.