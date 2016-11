Video: lennujaama imearmas videotervitus

Inglismaal tehakse väga suurejoonelisi jõulureklaame, mille lipulaevaks peetakse Sainsbury ja John Lewise kaubamajade reklaame. Samas ei jää maha oma imearmsate ideedega ka teised ettevõtted.

«Miljonite jõulureisijate hulgas on olnud mõned päris erilised saabujad, kes on tähtsaks päevaks koju tulnud... sest koju tulemine on parim kink, mida jõuludeks teha,» seisis Heathrow lennujaama Facebooki lehel.