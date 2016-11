Lisaks virmalistele tuleks taevast otsida lõunatulesid

Virmaliste vaatlus kuskil polaarjoone lähistel on iga tõsise reisija soovinimekirjas, kuid lõunapoolkera virmalistest pole enamik inimesi kuulnudki. Neid on palju raskem näha ning neid saab imetleda vaid üksikutes maailma paikades, vahendab Travel and Leisure.

Aurora australisel on sarnane tekkelugu kui põhjanaabrite aurora borealisel ning näevad nad ka üsna ühesugused välja. Nende vaatlemiseks on vaja kindlasti viibida kunstliku valguseta paigas ning oodata öö saabumist.

Põhjus, miks lõunapoolkera virmalised on palju erilisemad, on tegelikult lihtne. Lõunapoolkeral pole lihtsalt nii palju maad, kust virmalisi vaadelda, ning need paigad, mida loodus meile pakub, on tihti linnatuledest reostatud, mistõttu on neid raske püüda.

Need virmalised on tihti ka värvikirevamad kui põhja omad. Neis näeb isegi oranži, roosat, lillat ning kuldset värvi.