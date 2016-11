Suvereiside tellijad ummistavad juba Eesti reisibüroosid

2017. aasta suvehooaja reiside müük algas oktoobri keskpaigas ning seni on eelistatuimateks päikesereiside sihtkohtadeks olnud Kreeka, Bulgaaria ja Türgi. Kreeka populaarseim sihtkoht on Kreeta, Bulgaarias jahitakse peamiselt Kuldseid Liivasid ning Burgast ning Türgi on endiselt populaarsed Alanya ja Kemer, rääkis Estraveli pressiesindaja Janika Ritson.

Varaste tellijate hulk on võrreldes möödunud hooajaga kasvanud enam kui 40 protsenti. Kokku on esimese kuuga müüdud juba viiendik järgmise aasta suvereisidest, rõõmustas Novatoursi tegevjuht Andree Uustal.

Kasv tuleb eelkõige täiendavate sihtkohtade, nagu Montenegro ja Horvaatia lisandumisest ning Küprose, Kreeka, Türgi ja Bulgaaria nõudluse suurenemisest. «Võrreldes eelmise suvehooajaga on hüppelist kasvu oodata näiteks Küprose suunal, kus reisijate arv peaks suurenema ligi kolm korda,» selgitas Uustal.

Lennupileteid ja hotellimajutust eraldi on puhkusereisijad tulevaks kevadeks ja suveks ostnud kõige enam Suurbritanniasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Portugali. Suurbritannia kasvanud populaarsuse põhjuseks on see, et alates kevadest saab Tallinnast Londonisse Heathrow lennujaama British Airlinesi otselendudega, rääkis Ritson.

Puhkuse planeerijate jaoks on oluline ilus ilm sihtkohas ja see, et kohapeal jaguks põnevaid tegevusi. Reisisihtkoha valikut mõjutab ka see, et sinna oleks mugav lennata. Järjest rohkem jälgitakse lennupileti ostmisel seda, milliseid teenuseid hind sisaldab. Eelistatakse mugavaid suuremaid lennukeid ja kvaliteetset teenust pakkuvaid lennufirmasid, mille hinnas sisaldub ka pardateenindus, kinnitas Ritson.

Suvehooaja avavad aprilli lõpus otselennud Tallinnast Türki, Antalyasse. Järgnevad Kreeta, Rhodose, Küprose, Bulgaaria, Montenegro, Horvaatia, Korfu ja Peloponnesose poolsaare reisid.

Puhkusepakettide populaarseimad sihtkohad perioodil aprill-oktoober 2017:

1. Kreeka

2. Bulgaaria

3. Türgi

4. Montenegro

5. Horvaatia

Lennupiletite populaarseimad sihtkohad puhkusereisijate hulgas aprill-oktoober 2017:

1. Suurbritannia

2. USA

3. Portugal

4. Hispaania

5. Itaalia