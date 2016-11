Lennuk, mis sööb kütuseks puuoksi

Viimasel ajal on lennufirmad ning lennukitootjad võtnud ette mitu projekti, et halbasid mõjusid kliimale veidikenegi vähendada. Seni on tavapärase kütuse asemel katsetatud päikeseenergia ja isegi tubakaga, vahendab Conde Nast Traveler.

Kaks päeva tagasi lendas aga Alaska Airlinesi lennuk Seattle'ist Washingtoni puidu jõul. Boeing 737-800 töötab osaliselt kütusel, mis on tehtud metsajääkidest. Metsateol jäävad järele oksad ja kännud, millele sageli kasutust ei leita. Tihti jäetakse need lihtsalt maha väetamaks kohalikku pinnast ning liigsed ülejäägid kogutakse kokku ja põletatakse. Nüüd aga koguti need jäägid kokku ja tehti nendest kütus.

See ei ole Alaska Airlinesi jaoks esimene kord katsetada omapäraste lahendustega. Juunis tõusid õhku kaks lennukit, mille biokütus koosnes osaliselt maisist. Puit on aga lennufirma jaoks kohalik tooraine, mistõttu võib arvata, et seda projekti saadab edu.

Kui ainuüksi Alaska Airlinesi kodulennujaamas Seattle-Tavomas asendataks 20 protsenti oma kütuseallikast, siis väheneks süsinikdioksiidi emissioon 142 000 võrra, mis on võrdeline sellega, kui eemaldataks tänavatelt terveks aastaks 30 000 autot.