Terrorirünnakud jätsid Pariisi turistidest tühjaks

Varem oli Pariis turistide seas äärmiselt populaarne, kuid hirm terroristide ees on jätnud suure osa Pariisi hotellivooditest tühjaks. Langus nõudluses on tinginud languse ka hindades ning keskmise hotellitoa hind on kukkunud 3,1 protsenti, vahendab Independent.

Enne Bataclani rünnakuid oli Pariisi hotellitubade täituvus keskmiselt 81,3 protsenti, kuid nüüd on see kukkunud 69,1 protsendini. Seetõttu on kahanenud ka kasum ning oma hinna on pidanud selle eest maksma ka töötajad, keda hotellipidajad enam nii väga ei vaja.

Hotellid on oma kulutusi meeskonnale vähendanud 7,8 protsendi võrra. Turismist sõltuvad ettevõtted lootsid, et sel suvel toimunud jalgpalli meistrivõistlused toovad turistid Prantsusmaale tagasi, kuid sellist efekti turniir siiski ei omanud.

Praegu on võimalik Pariisis saada majutust väga hea hinnaga, mistõttu on alust arvata, et turistid hakkavad varsti jälle linnatänavatel kõndima.

Turistinumbrid on langenud ka Brüsselis ja Istanbulis. Türgis on parimate hotellide toad saadaval väga väikese tasu eest. Hilton Bomontis saab ööbida 93 euro eest, kui samaväärne Hiltoni tuba Londonis maksab 348 eurot.

Siiski on oma löögi saanud ka London, kus laiutab Brexiti järgne turistipõud. Samuti on Donald Trumpi võit Ühendriikide presidendivalimistel kahandanud oluliselt nõudlust lennupiletite järgi USAsse.