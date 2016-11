Vaata, millised on eestlaste arvates kõige romantilisemad sihtkohad!

Reisiportaal Reisidiilid.ee viis läbi küsitluse oma külastajate hulgas, et selgitada välja kõige romantilisem sihtkoht. Esikoha sai seekord 3219 häälega Maldiivid, millele järgnesid suure vahega Hawaii, Bali ja Santorini.

Hääletuse tulemused näitavad, et just kauged ja eksootilised saared on eestlaste reisiunistuste seas esikohal.

Romantiliste reisisihtkohtade paremik:

1. Maldiivi saared, Maldiivid - 3219 häält

2. Hawaii saared, USA - 2009 häält

3. Bali saar, Indoneesia - 1967 häält

4. Santorini saar, Kreeka - 1908 häält

5. Cinque Terre piirkond, Itaalia – 1606

6. Pariis, Prantsusmaa – 921 häält

7. Praha, Tšehhi 654 häält