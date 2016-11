Brexit tõi Suurbritanniale turismipõua

Nael kukkus pärast Brexitit kõvasti ja seetõttu peaks olema London turistidele väga atraktiivne, kuid ometi laiutab Londoni hotellides tühjus ning luksuslikus neljatärni hotellis saab ööbida hosteli hinnaga, vahendab Independent.

Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on tühjade hotellivoodite arv Londonis kolmandiku võrra kasvanud. Samuti on suurlinna hinnad kõvast langenud ning hotellitoa keskmine hind on nüüd 7,7 protsenti odavam, makstes 172 eurot öö kohta.

Praegu on majutusasutuste täituvus sama madalal tasemel, kui 2008. aastal, mil algas majanduskriis. Nõudlus ööbimispaikade järele on langenud nii nädala sees kui ka nädalavahetusel, millest järeldub, et Londonist hoiavad eemale nii äri- kui ka lõbureisijad.

Londonist väljas ei ole nii drastilist vahet tekkinud. Täituvus on langenud vaid 1,4 protsenti, kuid samas on voodikoha keskmine hind jälle tõusnud.

Hotellide ning tubade arv Londonis samas järjest kasvab. Üha enam kerkib esile ka erinevaid alternatiivseid voodikohtade pakkujaid. Siiski on Amsterdam Londoni troonilt tõuganud ning on nüüd üks investorite lemmiksihtkohti.