Nõudlus Ühendriikidesse reisimise järele on kõvasti langenud

Piletiotsingusüsteemide statistika on näidanud, et pärast Trumpi võitu on pileteid Ühendriikidesse otsitud oluliselt vähem kui varem. Üldiselt on soov sinna reisida langenud 30 protsenti, vahendab Daily Mail.

Ainuüksi Suurbritannia kodanike otsingusõnadest on näha juba üheksaprotsendilist langust. Vähe sellest, et inimesed ei taha enam Ühendriikidesse reisida, tahavad paljud kohalikud sealt ka lahkuda. Ühendriikides on lennupiletite otsing Venemaale kasvanud lausa 33 protsenti. Samuti on kasvanud otsingud ka Prantsusmaa – 29 protsenti, ja Inglismaa – 19 protsenti, piletite kohta.

Lisaks on presidendivalimised avaldanud mõju ka hotelliärile. Pärast Trumpi esimest debatti septembri lõpus langesid otsingud Trumpi hotellidele 24 protsenti. Pärast järgnevaid debatte tema hotelliketi edukus otsingumootorites aga hoopis kasvas.